Lens remercie Franck Haise avec classe

Merci Franckie, c’était bon !

Le RC Lens a chaleureusement remercié Franck Haise. Officialisé à l’OGC Nice ce jeudi 6 juin, le technicien est arrivé en février 2020 à Lens, dirigeant 248 matchs avec les Sang et Or, dont 80 en National 2 avec la réserve. Remonté en Ligue 1, septième lors de leur retour dans l’élite, dauphin du PSG avec 25 victoires et meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022-2023, Franck Haise quitte le Racing en héros. Le club est élogieux sur ses réseaux sociaux : « Si les hommes passent et que le Racing perdure, certains noms inspireront à jamais émotions et respect. Merci pour tout Monsieur Haise. Franck Haise a fait du début des années 2020 l’une des périodes les plus fastes de l’histoire du RC Lens, qu’il a contribué à faire briller dans l’Hexagone et au-delà des frontières. »

Si les hommes passent et que le Racing perdure, certains noms inspireront à jamais émotions et respect 🙏❤💛 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒊𝒆𝒖𝒓 𝑯𝒂𝒊𝒔𝒆. pic.twitter.com/cQtIzJV0j8 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 6, 2024

« Je remercie très chaleureusement Franck Haise pour ces sept années […] qui ont constitué le cycle le plus vertueux de l’histoire récente du Racing, a réagi de son côté Joseph Oughourlian, le président du RC Lens. Je lui suis reconnaissant des émotions vécues et partagées. Au-delà du tacticien génial, Franck Haise a incarné, par sa détermination, son audace et son authenticité, les valeurs du bassin minier. »

Haise à Lens, c’était balèze.

Wahi-Lens, et maintenant ?