Un ex-député visé par une plainte pour avoir traité les fans lensois de « consanguins »

Alerte dérapage.

Ce mercredi, le maire de Lens Sylvain Robert a déposé une plainte contre l’ancien député des Bouches-du-Rhône Éric Diard, rapporte Ici Provence. Ce dernier avait, après la victoire lensoise à Marseille (0-1) samedi dernier, publié des messages très virulents envers les supporters du RCL. « Bravo et n’oubliez pas de tous vous coucher en famille après avoir bien bu » et « Passez un bon dimanche. Entre consanguins ? », avait-il écrit sur son compte X avant de supprimer les publications.

Une histoire en 2 étapes : pic.twitter.com/kihmKB51kb — M💜 (@matx62) March 10, 2025

Le maire de Lens lui a alors demandé « de prendre la mesure de la gravité de ses paroles et d’exprimer publiquement des excuses à l’égard du peuple lensois », ajoutant que le club de sa ville représente « un symbole de passion, de solidarité et d’identité ».

Toujours sur X, l’ex-député bucco-rhodanien explique que ces mots ont été écrits par l’une des personnes de son entourage, sans son accord. « Je ne suis pas à l’origine des horribles tweets sur Lens et les Lensois, j’ai toujours eu du respect pour Lens, s’est-il justifié. Je ne tweete que depuis mon téléphone et une personne que je connais est allée sur mon ordinateur à mon insu et s’est énervée stupidement sans me le dire. »

L’excuse du piratage, un grand classique.

