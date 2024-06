L’OGC Nice officialise les arrivées de Franck Haise et de Florian Maurice

La promenade des Angl’Haise.

L’OGC Nice a annoncé ce jeudi matin l’arrivée de Franck Haise comme entraîneur principal, lui qui était sur le banc de Lens depuis 2020. À 53 ans, le meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022-2023 succède à l’Italien Francesco Farioli, qui s’était engagé avec l’Ajax Amsterdam fin mai après avoir laissé les Aiglons à la cinquième place de Ligue 1. Les Aiglons ont également acté la nomination de Florian Maurice comme directeur sportif, en même temps que le Stade rennais a officialisé son départ de Bretagne.

« C’est une satisfaction d’avoir pu, en très peu de temps, poser les fondations de l’avenir, a réagi le président niçois Jean-Pierre Rivère dans un communiqué, avant d’expliquer l’arrivée de Florian Maurice. Avec sa venue, nous faisons le choix de la fiabilité, de la compétence et du long terme. » À propos de Franck Haise, le président niçois a justifié : « Franck est un technicien reconnu. […] Nous pensons qu’il est la personne idéale pour poursuivre le projet du club et pour nous permettre de franchir un nouveau palier. […] La rencontre avec Franck Haise et son épouse nous a séduits, la détermination et la volonté de s’inscrire dans la durée au sein de notre club également. Franck était notre choix numéro 1. »

Un nouveau chapitre du projet INEOS à Nice.

Nice d’accord avec Lens pour Franck Haise