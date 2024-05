Mohamed Camara devant la commission de discipline ce jeudi

Tout ça pour un petit logo.

Dix jours après avoir recouvert le logo arc-en-ciel avec un scotch noir sur son maillot et avoir refusé de poser sur la photo pour soutenir la lutte contre l’homophobie en amont de Monaco-Nantes, Mohamed Camara doit passer devant la commission de discipline de la LFP ce jeudi soir. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra était montée au créneau, demandant des sanctions contre le milieu de terrain. S’il est retenu contre lui un « propos, geste et/ou attitude visant une personne en raison de son orientation sexuelle », cela pourrait aller jusqu’à 10 matchs de suspension.

Aïe, malheureusement, malgré le scotch pour dissimuler le logo de la lutte contre l'homophobie, les couleurs arc-en-ciel ont quand même agi sur Mohamed Camara, qui est instantanément devenu homosexuel quand il a enfilé le maillot. pic.twitter.com/kheT10IeYt — SO FOOT (@sofoot) May 19, 2024

Mais ce n’est pas tout. Camara peut aussi faire face à une plainte pour incitation à la haine la semaine prochaine, portée par l’association Bleus et fiers et qui ne visera pas seulement le Monégasque. « Nous allons également porter plainte contre l’AS Monaco, Mostafa Mohamed et le FC Nantes, Nabil Bentaleb et le LOSC, ainsi que la LFP, pour incitation à la haine homophobe », indique à L’Équipe Jean-Baptiste Montarnier, le président de l’association. Le joueur se défendra seul, en visio depuis son domicile de Monaco.

Seul face à sa bêtise.

Le mal de Metz