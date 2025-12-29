S’abonner au mag
Un club belge va s’entraîner sur les installations du Paris-Saint-Germain

Eupen bar !

Récemment intégré à la galaxie QSI, le KAS Eupen se rapproche encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Ce lundi soir, L’Equipe rapporte que le club belge germanophone va squatter les installations d’entraînement du club de la capitale française, le fameux PSG Campus. Le quotidien précise que « les Belges ne logeront pas au sein même du campus mais profiteront des terrains pour s’entraîner et des salles de musculation et de récupération. »

Du 2 au 10 janvier 2026, l’ancien joujou de la société qatarienne Aspire va donc effectuer son stage hivernal à Poissy afin de préparer au mieux sa seconde partie de championnat. Actuellement, Eupen squatte la 5e place de la D2 belge et affrontera Beveren, leader, dès la reprise, le 17 janvier.

C’est quand même con d’avoir un propriétaire qui vient d’un pays où il fait 30 degrés l’hiver pour finalement se taper un camp de mi-saison dans les Yvelines.

Marquinhos pourrait bientôt obtenir la nationalité française

