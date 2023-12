Wissam Ben Yedder et Monaco punissent Toulouse

Toulouse 1-2 Monaco

Buts : Magri (5e) pour le TFC // Ben Yedder (26e, 44e SP) pour l’ASM

Expulsion : Golovin (51e) pour l’ASM

Trahi par son ex.

Pendant plusieurs années, Wissam Ben Yedder a fait le bonheur des habitués du Stadium. Ce mercredi soir, il leur a joué un vilain tour, en étant le principal artisan du succès de Monaco à Toulouse (1-2). Tout avait pourtant très mal débuté pour l’équipe du Rocher, refroidie par Frank Magri, qui avait repris de la tête un joli centre de César Gelabert (1-0, 5e). Les Monégasques ont alors voulu se rattraper en faisant le siège de la surface toulousaine. Aleksandr Golovin (10e) puis Folarin Balogun (25e) ont buté sur Guillaume Restes. C’est finalement WBY qui a trouvé la clé. Le capitaine asémiste a d’abord profité d’un coup de casque hasardeux de Christian Mawissa pour égaliser de près (1-1, 26e), avant de donner l’avantage aux siens en convertissant un penalty bêtement concédé par Rasmus Nicolaisen (1-2, 44e).

Du respect pour son ancien club 🙌 1⃣-1⃣ #TFCASM pic.twitter.com/ZkjG7nRKm8 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 20, 2023

Dès lors, tout aurait pu être beaucoup plus simple pour les Rouge et Blanc, face à un adversaire en manque de confiance, amoindri et quelque peu lessivé par une campagne européenne énergivore. Sauf que Golovin a compliqué la tâche de ses camarades. Le Russe s’est essuyé les crampons sur le tibia gauche d’Aron Dønnum, ce qui lui a valu d’être prématurément envoyé sous la douche (51e). De quoi rebooster des Violets qui, poussés par le public du Stadium, ont copieusement dominé les débats au cours du second acte. Mais le TFC n’a pas l’avant-dernière attaque de Ligue 1 pour rien (quinze buts marqués) et son manque d’efficacité aux abords de la zone de vérité, criant depuis le début de la saison, s’est une nouvelle fois vérifié. L’ASM a donc laissé passer l’orage et a pu empocher les trois points avant de rentrer en Principauté.

Monaco (3e) n’a que deux équipes devant lui, Toulouse (16e) n’en a plus que deux dans son rétro. D’un côté et de l’autre, les fêtes auront forcément une saveur différente.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Mawissa (Kamanzi, 67e), Costa, Nicolaisen, Suazo – Gelabert (Cissoko, 67e), Spierings, Casseres (Skyttä, 78e) – Dønnum (Bangré, 88e), Dallinga, Magri. Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Monaco (4-4-2) : Köhn – Vanderson, Maripán, Salisu, Jakobs – Minamino (Diatta, 74e), Magassa, Fofana, Golovin – Balogun (Diop, 55e), Ben Yedder (Boadu, 89e). Entraîneur : Adi Hütter.

Pronostic Monaco Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1