Pronostic Monaco Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco logiquement face à Toulouse ?

L’AS Monaco vit une saison particulière. Sans Coupe d’Europe, les Monégasques avaient beaucoup d’espoirs placés en eux pour jouer les premières places du championnat, ainsi qu’en Coupe de France. En Ligue 1, après une première partie de saison réussie, les coéquipiers de Ben Yedder ont connu un passage plus compliqué début 2024. En effet, après la trêve hivernale, Monaco a enchaîné une défaite, deux nuls et un succès. De quoi provoquer la colère chez les supporters, d’autant plus que le club du sud s’est fait éliminer en Coupe de France face à Rouen en huitième de finale, lors de la séance des tirs au but. En revanche, lors du derby face à Nice le week-end passé, le troisième de Ligue 1 a su renverser la tendance en battant leurs rivaux (2es du classement) dans un match à rebondissements sur le score de 3-2. Pour cette rencontre à domicile face à Toulouse, Adi Hütter devra composer sans son buteur phare, Ben Yedder, ainsi que Golovin, suspendus. Minamino (5 buts), Akliouche (5 buts) et Balogun (5 buts) auront un rôle important à jouer avec les deux absences de poids en attaque.

Toulouse aura certainement un désavantage avant ce choc face à Monaco. En effet, toujours en lice en Coupe d’Europe, les vainqueurs en titre de la Coupe de France se sont déplacés ce jeudi sur la pelouse de Benfica, où ils se sont inclinés dans les derniers instants (2-1), tandis que Monaco a eu une semaine complète de récupération. Si en Europe les Toulousains montrent un visage séduisant, cela semble plus compliqué dans le championnat de France. En effet, le 14e de Ligue ne compte actuellement qu’un seul point sur le barragiste. Lors des cinq dernières rencontres dans l’élite, Toulouse enregistre un total de trois défaites et deux succès. Un bilan plutôt mitigé, alors que le week-end passé à domicile, les hommes d’Albert Riera se sont inclinés face à Nantes sur le score de 2-1. La dernière victoire remonte à il y a deux semaines à l’extérieur face à Reims (3-2). Sans son latéral gauche cadre Suazo, Toulouse devrait chuter sur le Rocher.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Wissam Ben Yedder et Monaco punissent Toulouse