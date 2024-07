Buteurs Espagne Angleterre : Plus de 600€ à gagner sur la finale de l’Euro 2024 !

L’Europe compte sur le prodige Yamal

Équipe la plus séduisante dans cet Euro 2024, l’Espagne est bien présente en finale ce dimanche soir. La Roja affiche toujours une qualité de jeu remarquable et y a ajouté une force de percussion très intéressante. Ce nouveau visage est symbolisé par l’avènement des pépites Nico Williams (1 but et 1 passe dans cet Euro) et Lamine Yamal (1 but et 3 passes dans cet Euro). Le Blaugrana a marqué un but d’anthologie contre la France et pourrait profiter des largesses affichées par le latéral gauche anglais Trippier pour se distinguer à nouveau ce dimanche. À tout juste 16 ans, il s’impose déjà comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Pour pallier la blessure de Pedri, Dani Olmo s’impose comme le meneur de jeu de la Roja. Le joueur de Leipzig a fait état de sa qualité technique en demi-finales avec un but plein de classe. Il est l’actuel co-meilleur buteur de l’Euro avec 3 réalisations auxquelles il ajoute 2 passes décisives.

L’Angleterre dans le sillage de Kane

En face, l’Angleterre n’a pas forcément convaincu les observateurs depuis le début du tournoi. Cela ne l’a pas empêché de se hisser en finale après avoir déjà atteint ce stade de l’Euro lors de la précédente édition disputée en 2021. Habitué à bien figurer dans les compétitions internationales, Harry Kane (3 buts dans cet Euro) se montre encore efficace cette année. Préposé aux penaltys, le capitaine des Three Lions a marqué en 8es et en demi-finales. Il pourrait à nouveau s’illustrer ce dimanche soir. D’autres éléments peuvent se mettre en valeur côté anglais. Nous pensons bien évidemment à Jude Bellingham et Bukayo Saka. Moins en vue, le joyau de Manchester City Phil Foden sort tout de même d’une prestation plus aboutie contre les Pays-Bas où il a bien cru marquer sans un sauvetage sur sa ligne du latéral néerlandais Dumfries. Toujours à la recherche d’un but dans cet Euro, le meilleur joueur de Premier League pourrait enfin ouvrir son compteur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

