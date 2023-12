Pronostic Monaco Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se relance à Toulouse

Pour son retour en Ligue 1 l’an dernier, Toulouse a réalisé un exercice incroyable avec le maintien à la clé mais aussi un succès en Coupe de France. Grâce à ce trophée, les Toulousains participent à l’Europa League où ils sont parvenus à se qualifier pour les 16es de finale en finissant en 2e position de leur groupe derrière Liverpool. Au prochain tour, les Hauts-garonnais affronteront le Benfica, basculé de la Ligue des Champions. Si tout va pour le mieux en Europe, le TFC est en pleine souffrance en Ligue 1. En effet, les Toulousains se retrouvent seulement en 15e position, avec un seul point de plus que le premier relégable qui n’est autre que Lyon, qui finit fort l’année 2023. Le coach de Toulouse se retrouve en grand danger à quelques jours de la trêve puisque son équipe ne s’est plus imposée en championnat depuis le 1er octobre et la réception de Metz. Après avoir coulé à Lyon, les Toulousains ont limité la casse lors de la dernière journée à domicile en accrochant Rennes (0-0), pas au mieux non plus. Ce point est important car il permet au TFC de rester hors de la zone de relégation.

En face, Monaco avait plutôt bien lancé cette saison de Ligue 1 mais a connu plusieurs faux-pas lors des dernières semaines. En effet, le club de la principauté avait laissé de nombreux points en route avec des revers en déplacement à Lille, au PSG ou avec un nul au Havre. Après avoir successivement battu Montpellier et Rennes, l’ASM se présentait en confiance face à Lyon (0-1) mais s’est fait surprendre sur un contre des Rhodaniens en toute fin de rencontre. Malgré ce revers, la bande à Adi Hutter conserve sa place sur le podium avec 2 unités de retard sur le voisin niçois, 2e. Privé des Embolo, Matazo, Caio Henrique ou Boadu blessés, Monaco déplorait également la suspension de Golovin face à l’OL. Le Russe a purgé son match et retrouvera le XI à Toulouse. Le milieu offensif est certainement le joueur le plus régulier de son équipe depuis le départ du championnat, et tentera de servir à Balogun (4 buts, 3 passes dé) désormais préféré à Ben Yedder. Face à une formation toulousaine loin d’être au meilleur de sa forme, Monaco devrait s’imposer et se relancer après son revers surprise face à l’OL.

