Grosses cotes Espagne Angleterre : 590€ à gagner sur la finale de l’Euro 2024 !

L’Espagne retrouve les sommets ?

Bien plus consistante depuis l’arrivée sur le banc de Luis de la Fuente au sortir de la Coupe du monde 2022, l’Espagne a remporté la Ligue des nations en 2023 et rêve de décrocher le Graal dans cet Euro 2024 dimanche soir. La Roja se montre toujours forte dans la maîtrise du ballon mais a ajouté une verticalité qui lui a beaucoup fait défaut ces dernières années. Intraitables depuis le coup d’envoi du tournoi, les coéquipiers de Rodri ont remporté leurs 3 matchs (Croatie, Italie et Albanie) pour s’adjuger la tête du groupe B. Par la suite, ils ont fait état de leur supériorité sur la Géorgie en 8es (4-1) avant de s’offrir le scalp du pays organisateur, l’Allemagne, en quart (1 après prolongation). Mardi dernier, l’Espagne a cette fois-ci dominé la France logiquement et a donc composté son billet pour la finale.

De son côté, l’Angleterre était considérée comme le grand favori cet été au regard de la qualité de son effectif et de ses dernières performances dans les compétitions internationales. Malgré leur présence en finale, les Three Lions ont été la cible de virulentes critiques depuis le début de l’Euro. Victorieux dans la douleur de leur premier match disputé contre la Serbie (1-0), ils ont ensuite affiché de sérieux manques face au Danemark (1-1) et à la Slovénie (0-0). Les hommes de Gareth Southgate n’ont pas rassuré par la suite en écartant très difficilement la Slovaquie en 8es (2-1 après prolongation) et la Suisse en quart (1-1, qualification à la suite des tirs au but). Ils ont finalement réalisé leur meilleure performance contre les Pays-Bas en demi (2-1). Tombée dans la partie de tableau la plus facile, l’Angleterre pourrait avoir du mal à élever le curseur face à l’Espagne qui s’est déjà payé la tête de deux grands favoris (Allemagne et France). La Roja devra bien évidemment se méfier des fortes individualités adverses mais a les atouts pour triompher, avec la manière comme souvent, ce dimanche soir.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

