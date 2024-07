Pourquoi Mbappé va terrasser la Roja

Ce mardi soir, Kylian Mbappé et ses coéquipiers affrontent l’Espagne, un pays qu’il va bientôt connaître de plus près, pour une place en finale. Malgré son Euro en demi-teinte, le capitaine des Bleus va éclabousser de son talent cette demi-finale pour éliminer la Roja de Luis de la Fuente et Fabián Ruiz. Cette fois, c’est sûr.

⇒ Parce que l’extrême droite n’a pas remporté les élections législatives

Selon Le Parisien, plusieurs éléments expliquaient encore ce dimanche sa méforme actuelle, parmi lesquels… la situation politique qui l’inquiétait et aurait « mobilisé une partie de ses pensées ». « J’espère qu’on sera encore fiers de porter ce maillot le 7 juillet », avait déclaré l’international français en conférence de presse avant le premier tour mi-juin, quand sa dernière prise de parole sur le sujet restait dans la même thématique : « On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, c’est catastrophique. » Si Kylian semble avoir perdu le mot de passe de ses réseaux sociaux depuis l’annonce des résultats, l’échec de l’extrême droite et le sursaut républicain devraient lui permettre de jouer l’esprit plus léger.

⇒ Parce qu’il a fait espagnol LV2

Les amateurs de football français se moquaient de lui lorsqu’il encourageait ses coéquipiers du PSG par un « Vamos chicos, es une final para nosotros » (« Allez les gars, c’est une finale pour nous » pour les LV2 allemand) avant une finale de Coupe de France contre Monaco en 2021. Personne n’a non plus oublié son célèbre « En la calle, yo te mato » (« Dans la rue, je te tue ») adressé à Jordi Alba en Ligue des champions quelques mois plus tôt. Mais finalement, c’était peut-être une bonne idée d’avoir pratiqué son espagnol toutes ces années… Contre la Roja, Mbappé captera bien plus facilement les consignes tactiques de Luis de la Fuente et devancera tous les choix sur le terrain. Ils peuvent bien essayer de parler anglais, ça ne servira pas tant Mbappé maîtrise à la perfection la langue de Shakespeare. Et voilà l’Espagne piégée par le polyglottisme du Kyks ! Que dites-vous ? « Certains Belges parlaient français… » ?

⇒ Pour laisser une trace

Juste avant le début de la compétition, le capitaine des Bleus a accordé une interview au média allemand Bild pour évoquer ses ambitions et sa volonté de chasser les fantômes de son Euro 2020 raté après un tir au but manqué contre la Suisse de Yann Sommer. « Le joueur que je suis en Coupe du monde a démontré toutes ses qualités, le joueur à l’Euro a tout à prouver. Mon objectif est de marquer cette compétition de mon empreinte », avait clamé celui qui espère encore remporter le Ballon d’or un jour dans sa vie. Mais pour l’instant, la seule empreinte qu’il a laissée, c’est celle de son nez en sang sur le maillot de Kevin Danso lors de l’entrée en lice des Bleus face à l’Autriche. À deux matchs de la fin, et après cinq performances moroses, il serait peut-être temps d’illuminer les terrains et de trouver le chemin des filets une seconde fois. Et quoi de mieux que d’affronter la Roja, l’équipe du pays dont il rêve tant depuis l’enfance, pour enfin lancer son histoire à l’Euro.

⇒ Parce qu’il affronte un ancien du PSG

Qui dit Espagne, dit Fabián Ruiz, dit PSG, dit vieux comptes à régler pour Kylian Mbappé. L’attaquant n’est pas parti en bons termes (et c’est un euphémisme) du club rouge et bleu, à qui il réclame des salaires non payés. Si bien qu’il en veut à absolument tout ce qui concerne Paris. Au grand dam de son désormais ex-coéquipier, Fabián Ruiz, qui tiendra sa place au milieu de terrain dès le coup d’envoi. Et on préfère être fair-play et avertir l’Espagnol, il va falloir qu’il fasse attention aux crampons de KM7. Non seulement il compte deux fois plus de buts et de passes décisives (2 de chaque) que le capitaine des Bleus mais en plus, il aime le PSG et a envie d’y rester. Bon, ceci dit, même désormais, Vitinha s’en est très bien sorti face à la non-défense de son ex-buteur.

⇒ Parce qu’il a (enfin) endossé son rôle

Après avoir subtilement (ou pas) taclé ses milieux, selon lui pas aussi bons que Paul Pogba avant le quart de finale contre le Portugal, le capitaine français s’est rattrapé avant la séance de tirs au but à laquelle il a participé en tant que spectateur… et coach. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on l’a vu encourager et rassurer ses coéquipiers tireurs, pour la plupart novices : « N’oubliez pas que c’est un geste technique, tranquille. On l’a travaillé, faites abstraction de tout ce qu’il y a. C’est entre vous et le gardien. » Un soutien que l’on attend de la part du porteur du brassard et qui ne peut que créer (enfin) une dynamique positive avant le choc contre l’Espagne. Un capitaine présent, une équipe soudée et sûre de ses forces, l’animal de compagnie de Dédé et le tour sera joué.

⇒ Parce qu’il en a sous le crampon

Kylian Mbappé n’est pas au meilleur de sa forme dans cet Euro allemand. C’est pas nous qui le disons, c’est lui. « J’espère que je vais aider l’équipe en demies. C’est à moi de me mettre au niveau pour l’Espagne », a-t-il assuré aux médias après le quart face à la Seleção. Mais contre les meilleurs, il a très souvent démontré qu’il savait être décisif à tout moment, même lorsque sa performance globale peut laisser à désirer. On ne va pas reparler de la finale de la Coupe du monde au Qatar mais on pense bien notamment à ce 18 décembre 2022. Malgré les critiques sur son jeu, le numéro 10 des Bleus sait encore courir, et vite. Flashé à 36,5 km/h, il est le joueur le plus rapide de cet Euro, devant un certain… Ferrán Torres, remplaçant de la Roja. Alors c’est quand même pas Jesús Navas (38 ans) qui va le stopper, si ?!

