Mbappé sur les législatives : « On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là »

Cette fois-ci, il n’a pas cité « les deux extrêmes ».

À trois jours du second tour des élections législatives de dimanche, Kylian Mbappé a été invité à réagir aux résultats du premier tour, qui ont placé le Rassemblement national en tête. Le capitaine des Bleus a clairement appelé à une mobilisation dans les urnes… sans forcément citer le parti d’extrême droite. « Plus que jamais il faut aller voter, il y a vraiment urgence. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C’est vraiment urgent. On a vu les résultats, c’est catastrophique. On espère vraiment que ça va changer, que tout le monde va se mobiliser pour voter pour le bon côté », a-t-il lancé, se permettant même de faire un peu d’humour.

“ à ta gauche, vraiment l’extrême gauche “ KM: heureusement que vous n’étiez pas de l’autre côté pic.twitter.com/KUQ0RMaIN4 — 〽️ (@kyks_98) July 4, 2024

Également interrogé au sujet d’Antoine Griezmann, trimbalé un peu partout par Didier Deschamps – y compris sur le banc – et pas aussi influent qu’à son habitude dans le jeu, le nouveau joueur du Real Madrid a tenu à prendre sa défense… et faire passer un message : « Il a été un peu charcuté ces derniers temps, c’est un peu difficile. C’est un peu injuste, surtout que les critiques venaient majoritairement du pays, c’est important d’avoir la reconnaissance. Il est dans un moment dur. Ce n’est pas une honte de le dire, il a le soutien de tout le groupe, ce serait bien qu’il ait le soutien de vous, des journalistes, c’est important d’avoir la reconnaissance de ceux qui ont fait les grandes heures de ce pays. Il a toujours tout donné pour l’équipe de France, ça me fait un peu mal, être un pays de foot, c’est soutenir ses grands joueurs quand ils sont dans la difficulté. Il aime être soutenu, il aime être aimé. »

On est sûr qu’il parle vraiment de Griezmann, là ?

