L’étrange Euro de Monsieur Griezmann

Un coup dans l’axe, un coup plus haut, un coup à droite... Antoine Griezmann traverse un Euro étrange, pour l’instant, ne sachant pas trop quel rôle camper et comment retrouver de l’influence sur le jeu offensif des Bleus.

La vie des Bleus est toujours plus facile, depuis dix ans, quand Antoine Griezmann est sur le terrain et qu’il y occupe un rôle majeur. Rien n’est simple, pourtant, depuis le début de l’Euro pour le numéro 7 de l’équipe de France, qui avait rarement mis autant de temps pour trouver sa place dans une grande compétition. Le courant passerait-il moins avec Didier Deschamps, dont on sait qu’il est le chouchou ? L’histoire du brassard de capitaine finalement donné à Kylian Mbappé a pu laisser des traces, la sortie du joueur sur le style « chiant » de l’EDF n’avait pas trop plu au sélectionneur, qui lui avait immédiatement répondu, mais les deux hommes semblent toujours profondément liés. Le technicien aime rappeler que le Colchonero sait rapidement passer à autre chose même si, à 33 ans, il serait légitime de voir poindre un peu de lassitude chez celui qui n’a plus son pote Paul Pogba au sein du groupe France. La connexion avec DD semble toujours aussi présente : il avait fait son éloge avant Pays-Bas-France, et il ne cesse de répéter qu’il est à son service, tel le soldat fidèle qu’il est depuis le début.

Pour moi, il ne méritait pas les critiques qu’il a pu recevoir. Guy Stéphan

Balade et influence

Il n’empêche que le positionnement de Griezmann n’avait jamais été un casse-tête pendant aussi longtemps dans une configuration Euro ou Coupe du monde, sauf peut-être lors de la dernière édition en 2021, quand il fallait l’associer à Mbappé et Karim Benzema. Ils étaient nombreux à être surpris en tribunes, à la Düsseldorf Arena, en le voyant s’installer comme ailier droit contre la Belgique, après avoir travaillé dans une position axiale dans un potentiel 4-4-2 en losange à l’entraînement. « Le coach est venu dans ma chambre, il m’a dit ça, rejouait-il en zone mixte après la qualification. Je lui ai dit : “Go coach, on y va. Je suis là pour vous, pour l’équipe.” » Dans un nouveau costume, le troisième en trois titularisations dans cet Euro, il a touché plus de ballons (71 contre 47 et 57 contre l’Autriche et les Pays-Bas), mais il a surtout manqué de justesse (comme depuis le début de l’Euro) et d’influence sur le jeu offensif des Bleus. « C’est important qu’il ait une influence plus importante », martelait récemment Deschamps, sans doute conscient de l’apport moins évident de son porte-bonheur.

→ Les Heatmaps d’Antoine Griezmann lors des matchs contre l’Autriche, les Pays-Bas et la Belgique, témoignant d’une influence moins grande sur le jeu des Bleus, malgré une activité plus importante sur le côté droit face aux Diables rouges en huitièmes de finale.

Les limites de la polyvalence et de la capacité d’adaptation, chère à Griezmann. « Il faut s’adapter à chaque match, c’est ce que j’aime dans le foot », insistait-il devant la presse à Leipzig. Un coup milieu relayeur comme au Mondial 2022, où il avait été brillant, un coup plus haut dans un 4-2-3-1 asymétrique, un coup à droite dans un 4-3-3 basique… « On ne va pas lui demander de faire comme Ousmane Dembélé sur le côté droit. Il avait aussi la liberté de jouer dans l’axe : tous ses ballons n’ont pas été joués à droite, éclairait Guy Stéphan ce mercredi. J’ai félicité Jules Koundé à la fin du match, il m’a tout de suite dit : “Oui, mais je n’aurais jamais fait cette prestation si Antoine n’avait pas été là.” C’est un joueur d’équipe, un joueur collectif. Pour moi, il ne méritait pas les critiques qu’il a pu recevoir. » Le latéral droit, élu homme du match, avait en effet eu plusieurs mots doux pour Grizou, qui expliquait pourtant ne plus avoir évolué à ce poste « depuis la Real Sociedad, mais côté gauche, ou à l’époque de Dimitri Payet en équipe de France ». Koundé : « Il m’a beaucoup aidé sur le plan défensif en coupant les lignes de passe. Offensivement, ce n’est pas sa position naturelle, pas celle où il est le plus à l’aise, mais j’ai trouvé qu’il a eu de l’influence. Il a été précieux dans la passe. Je trouve qu’il a fait un bon match. »

Quel Griezmann contre le Portugal ?

Les jugements sont-ils trop sévères sur les prestations de Griezmann ? Il faut prendre en compte les consignes données par le staff et l’inconvénient d’être sans cesse baladé sur le terrain au gré des systèmes, Deschamps ne semblant pas encore avoir trouvé le schéma idéal pour avancer dans la compétition. Ce sera encore une autre histoire contre le Portugal… et une autre mission pour Griezmann ? « Dans les gros matchs, je sais que je peux compter sur Antoine, rappelait le sélectionneur après la Belgique. Je connais sa capacité à s’adapter. » L’adaptation, encore et toujours, et cette difficulté à imaginer la Dèche envoyer son Grizou sur le banc dans une rencontre décisive comme un quart de finale d’Euro. La légende de l’Atlético de Madrid pourrait-elle rester à droite dans un 4-3-3 quand un client comme Nuno Mendes peut mettre la pagaille ? Peut-il profiter de la suspension d’Adrien Rabiot pour retrouver une position plus axiale, façon Qatar, même si le staff a fait comprendre qu’il n’avait peut-être plus la caisse pour performer dans ce rôle ? Guy Stéphan n’a rien laissé filtrer, se contentant de rappeler que le bonhomme dont on parlait pesait « 133 sélections et 44 buts ». Rendez-vous vendredi matin, dans sa chambre du Best Western de Bad Lippspringe, pour découvrir son nouveau costume.

Alexandre Lacazette nommé capitaine des Bleus