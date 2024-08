Griezmann sur les Bleus : « C’est très chiant à regarder, mais ça fait gagner »

Bien jouer ? Pas mal. Gagner ? Beaucoup mieux.

Ce n’est que le début du défilé de joueurs de l’équipe devant la presse, alors que la préparation à l’Euro a débuté cette semaine à Clairefontaine. Ce mercredi, Antoine Griezmann est venu avec le sourire, quelques mois après avoir manqué un rassemblement international pour la première fois depuis une éternité. Son état d’esprit devant les matchs contre l’Allemagne et le Chili ? « En colère d’être devant ma télé à regarder le match, de ne pas être sur le terrain, j’aurais aimé être sur le terrain avec mes coéquipiers. »

Le vice-capitaine français a ensuite été interrogé sur le jeu des Bleus et les principes inculqués par Didier Deschamps. Une chose est sûre, l’attaquant reconverti milieu a été à la même école que son sélectionneur. « C’est très chiant à regarder, mais ça fait gagner. […] Gagner. Il faut gagner, peu importe comment, a-t-il expliqué. Il faut avoir une très bonne défense et à partir de là, on a Mbappé, Dembélé, Thuram, Kolo Muani, Giroud qui peuvent marquer à n’importe quel moment, c’est ça notre base, être costaud défensivement, ne rien donner à l’adversaire et offensivement essayer de marquer. Ce qui n’est pas un jeu joli à voir. »

La bonne recette pour aller chercher l’Euro ?