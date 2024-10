Sans citer le nom de Mbappé, la justice suédoise confirme l’existence d’une enquête pour « viol »

La justice suédoise remet de l’huile sur le feu.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la virée nocturne de Kylian Mbappé. Après que les médias suédois Expressen et Aftonbladet ont annoncé qu’une enquête pour viol présumé était menée dans l’hôtel où la star avait logé, la procureure suédoise a confirmé l’information, mais sans jamais citer le nom du joueur. « Après les reportages des médias faisant état d’un viol présumé à Stockholm, le procureur peut confirmer qu’une plainte pour viol a été reçue par la police », comme l’indique le communiqué publié par la justice.

La justice confirme que l’incident a lieu le soir où Mbappé se trouvait dans l’hôtel

Le rapport de la police confirme que « l’incident a eu lieu le 10 octobre 2024 » dans un hôtel de la capitale. Une enquête tombée après les informations diffusées par Expressen, qui reconnaît le joueur comme « raisonnablement suspect ». Face à l’emballement médiatique, Mbappé et son clan ne sont pas restés les bras croisés, en dénonçant des accusations « totalement fausses et irresponsables ». « FAKE NEWS !!!! », avait même répondu l’attaquant madrilène sur son compte X ce lundi soir. À l’heure actuelle, « le procureur n’est pas disponible pour les médias et ne peut pas fournir plus d’informations pour le moment . »

Pas sûr que le gars ne soit pas perturbé.

