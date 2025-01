Paul Pogba rêve d’un retour en équipe de France

De quoi rendre Vegedream nostalgique.

Invité ce lundi soir par le streamer AmineMaTue, Paul Pogba a exprimé son envie de retrouver l’équipe de France et de convaincre Antoine Griezmann de sortir de sa retraite internationale. « Si je reviens, je lui fais un coup de fil direct. Je lui dis : “Viens tout de suite, reviens” », a-t-il lancé avec détermination et amour.

Griezmann/Pogba pour la coupe du monde 2026 ? 🤩🔥🇫🇷 pic.twitter.com/Nha6egPcRn — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) January 20, 2025

« L’équipe de France me manque »

Suspendu pour dopage depuis août 2023, Pogba pourra rejouer dès mars prochain après la réduction de sa sanction à 18 mois. L’ancien de la Juventus, sans contrat depuis sa résiliation, vise un retour au sommet, y compris avec les Bleus où il n’a plus mis les pieds depuis mars 2022. « L’équipe de France me manque, les matchs de foot me manquent, jouer me manque », a confié le champion du monde 2018, qui a confirmé plusieurs discussions avec des clubs.

Griezmann, lui, avait surpris en annonçant sa retraite internationale en septembre dernier, après 137 sélections et 44 buts sous le maillot tricolore. Malgré les spéculations, il avait démenti avoir pris cette décision sur un coup de tête, assurant ne pas avoir prévu de faire une Zizou.



