Kingsley Coman à propos de Pogba : « C’était quelque chose d’autre »

Invité dans l’émission de Rio Ferdinand, Kingsley Coman a été interrogé sur son ancien coéquipier Paul Pogba. La question était simple : « À quel point était-il fort ? » La réponse, elle, est sans équivoque. « J’ai joué avec beaucoup de joueurs : Pirlo, Vidal, Thiago Alcántara, qui étaient techniquement fous. Mais Pogba, c’était quelque chose d’autre », lâche l’ailier du Bayern, visiblement admiratif.

How good was Paul Pogba? I love this guy man… comeback soon!

Shout out to Kingsley Coman for inviting me to Munich… super impressed with his personality & trophy cabinet 👀🔥 pic.twitter.com/5gKryrzzln

