David Moyes de retour au chevet d’Everton

C’est grave, docteur ?

Seizième de Premier League et incapable de gagner le moindre match depuis plus d’un mois, Everton a décidé de remettre son destin entre les mains de David Moyes. Le technicien connaît la maison par cœur puisqu’il a dirigé les Toffees pendant plus d’une décennie, entre 2002 et 2013.

« C’est formidable d’être de retour ! J’ai passé onze années merveilleuses et couronnées de succès à Everton, et je n’ai pas hésité lorsqu’on m’a proposé de rejoindre ce grand club, s’est enthousiasmé l’intéressé, sans poste depuis son départ de West Ham en fin de saison dernière. Maintenant, nous avons besoin que Goodison Park et tous les fans d’Everton jouent leur rôle en soutenant les joueurs au cours de cette saison importante, afin que nous puissions emménager dans notre fabuleux nouveau stade en tant qu’équipe de Premier League (le club quittera Goodison pour emménager à l’Everton Stadium à partir de la saison prochaine, NDLR). »

C’était quand, la dernière fois qu’un remake a été meilleur que l’original ?

