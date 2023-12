Everton : La saison 2024-2025 sera la dernière à Goodison Park

Une page du football anglais se tourne.

Enceinte d’Everton depuis 1892, Goodison Park ne sera plus utilisé par les Toffees à partir de la saison 2025-2026. Le club a officiellement annoncé ce vendredi que la saison 2024-2025 serait la dernière dans sa mythique enceinte, à qui le club souhaite offrir « un adieu digne de ce nom ».

We can confirm our Men’s Senior Team will play competitive fixtures at @EvertonStadium at the start of the 2025/26 season. 🏟

The full 2024/25 campaign will be our last at Goodison Park. 💙

— Everton (@Everton) December 15, 2023