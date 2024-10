Pronostic Everton Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle s’en sort dans la douleur à Everton

Everton est encore parti pour se battre pour le maintien cette saison. Les Toffees ont 4 points en 6 journées et se retrouvent 16es avec seulement 1 point d’avance sur le premier relégable. Et fort heureusement la première victoire de la saison est arrivée lors de la dernière journée contre Crystal Palace (2-1), après une série de 3 défaites contre Brighton, Tottenham et Aston Villa, et un nul sur la pelouse de Leicester (1-1). Pour les hommes forts de cette formation, on notera derrière la présence de l’international Anglais Pickford dans les cages, et la solide charnière centrale Branthwaite-Tarkowski (capitaine). Au milieu, Doucouré est toujours aussi précieux du haut de ses 7 buts l’an passé, mais c’est McNeil qui a fait la meilleure impression avec pour le moment 3 buts et 2 passes en 6 journées, dont un doublé contre Palace. Ndiaye (OM) et Mangala (OL) sont arrivés de Ligue 1 pour soutenir Calvert-Lewin devant, qui est mieux parti que l’an passé avec déjà 2 buts et 1 passe.

Alors qu’ils jouaient la C1 l’année passée, les Magpies n’ont pas réussi à se qualifier pour une nouvelle compétition européenne cette saison et peuvent se consacrer au championnat. Et c’est pas trop mal parti avec une 7e place actuellement, à seulement 4 points du leader et 3 points du top 4. Vainqueurs récemment en Cup contre Wimbledon, ces Magpies ont mis fin à une série de deux matchs sans victoire après une défaite contre Fulham (3-1) et un bon nul en revanche contre City (1-1). On notera aussi deux beaux succès contre Tottenham (2-1) et les Wolves (1-2). En revanche, les absents sont nombreux et de taille, puisque Isak et Botman entre autres manqueront ce rendez-vous. Mais le jeune Gordon, déjà 2 buts en championnat après 11 buts et 10 passes l’an passé, assurera l’intérim devant, aux côtés de joueurs intéressants comme Barnes (3 buts, 1 passe), Guimarães (1 passe) et Tonali enfin de retour. L’absence d’Isak réduit les possibilités offensives, mais ces Magpies ont de la ressource et pourraient s’en remettre à Gordon pour s’en sortir de justesse.

