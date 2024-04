Pronostic Newcastle Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle en toute logique face à Everton

Newcastle vient certainement de nous offrir l’un des plus beaux matchs de la saison en Premier League face à West Ham. Dans une rencontre très ouverte disputée samedi, les Magpies ont d’abord frappé en premier avec un penalty d’Isak. Par la suite, le club londonien a su exploiter la fébrilité défensive de Newcastle pour prendre le score en sa faveur en seconde période et pour mener 3-1. C’est à ce moment que le match est devenu fou puisque les Magpies ont poussé pour revenir et y sont parvenus par Isak sur un nouveau penalty provoqué par Gordon. Rentré en cours de jeu, Harvey Barnes a ensuite inscrit un doublé en fin de rencontre pour permettre aux Magpies de s’imposer. Cette victoire permet à la bande d’Eddie Howe de monter en 8e position avec 5 points de retard sur Man U, 6e. Toutefois, cette rencontre aura laissé des traces puisque le capitaine Lascelles s’est gravement blessé tandis que Gordon a été bêtement exclu. Sur la dynamique de cette belle victoire, Newcastle veut enchainer lors de la réception d’Everton.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Everton souffre puisqu’il possède seulement 3 points de plus que le premier relégable, Luton. Les Toffees ont aussi été pénalisés de 6 points pour des problèmes financiers. Everton n’a plus remporté le moindre match de championnat depuis le 16 décembre et un déplacement à Burnley. Le week-end dernier, les Toffees ont pensé avoir fait le plus dur en égalisant par Beto à Bournemouth dans les dernières minutes du match. Mais voilà en fin de match, Coleman a inscrit un but contre son camp, pour ce qui est une 3e défaite consécutive des Toffees (score final 1-2). Dans cette dernière ligne droite, Everton doit rapidement se reprendre pour ne pas se retrouver menacé par la relégation. Pour cela, Sean Dyche compte sur le réveil des Calvert-Lewin, Doucouré ou McNeil. Dans son stade de St James Park et après sa victoire incroyable du week-end, Newcastle devrait prendre le dessus sur une équipe d’Everton dans le dur.

► Le pari « Victoire Newcastle » est coté à 1,92 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 192€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Isak buteur » est coté à 2,10 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 210€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Newcastle – Everton avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Newcastle Everton encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !