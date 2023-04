Pronostic Everton Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle enfonce Everton

18e de Premier League à l’orée de cette journée, Everton est en grand danger dans cette dernière ligne droite de la saison. La formation de la Mersey lutte pour la seconde année consécutive pour ne pas descendre. Les Toffees avaient pourtant des objectifs bien différents avec la 1ère partie de tableau en vue. Auteur d’une entame intéressante, Everton a ensuite connu un gros coup de mou qui a eu pour conséquence le licenciement de Franck Lampard et la nomination de Sean Dyche. Depuis l’arrivée de l’ancien de Burnley, Everton a moins perdu mais a signé de nombreux nuls qui ne lui permettent pas de progresser au classement. Lors des 7 dernières journées de championnat, les Toffees ont partagé les points à 4 reprises, pour un succès et 2 défaites. Le week-end dernier, les partenaires de Pickford n’ont pas pu faire mieux qu’un 0-0 à Selhurst Park face à Crystal Palace. Sean Dyche est connu pour proposer un jeu traditionnel anglais, basé sur l’agressivité et un jeu direct. Les derniers résultats obtenus vont dans ce sens car les Toffees posent souvent des problèmes à leurs adversaires. Etincelant il y a 2 saisons de cela, Dominic Calvert-Lewin accumule les blessures et n’arrive plus à retrouver son rythme qui faisait de lui l’un des attaquants les plus en vue du Royaume. La baisse de régime de l’international anglais est certainement l’une des raisons de la mauvaise saison des Toffees, d’autant que son remplaçant Neal Maupay ne s’est jamais réellement adapté dans le Nord de l’Angleterre.

En face, Newcastle est une formation en pleine progression. Certes, le club a profité de l’arrivée massive des fonds saoudiens, mais les Magpies ont investi judicieusement à l’image du choix de l’entraineur, Eddie Howe. Passé par Bournemouth, le technicien anglais n’était pas le choix le plus clinquant mais ce dernier connaît parfaitement la Premier League et ses rouages. L’ex-coach des Cherries a tout d’abord permis au club de se sauver l’an passé. Pour ce nouvel exercice, ses protégés devraient selon toute vraisemblance terminer dans le Top 4 et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. En pleine réussite, Newcastle se trouve en 3e position avec 6 points d’avance sur le 5e, Tottenham qu’il a étrillé le week-end dernier. Face aux Spurs, les Magpies ont réalisé une entame de match tonitruante pour mener de 5 buts après 21 minutes de jeu (score final 6-1). Ce résultat a marqué les esprits, tout comme les victoires contre Manchester United à St James Park ou celle contre West Ham au stade Olympique (1-5). Dans une excellente dynamique, les protégés d’Eddie Howe se sont seulement fait surprendre par une équipe d’Aston Villa en pleine forme (3-0) lors des 7 dernières rencontres. A noter que le coaching opéré par Howe est souvent payant, à l’image d’un Callum Wilson (11 buts cette saison en PL) auteur d’entrées tonitruantes, souvent en remplacement d’un Alexander Isak, lui-même buteur. Sur sa lancée, cette solide formation de Newcastle devrait faire le taf face à Everton.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

