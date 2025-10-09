À peine arrivé, ce joueur de Manchester City envisagerait déjà un départ

Quelle calamité pour James.

Passé de Burnley à Manchester City cet été pour plus de 31 millions d’euros, James Trafford ne s’attendait pas à finir aussitôt sur le banc. Gardien anglais le plus cher de l’histoire, il a vu l’arrivée de Gianluigi Donnarumma (transféré depuis le PSG contre environ 35 millions d’euros le 2 septembre) lui barrer la route chez les Cityzens. Forcément frustrant, pour celui qui fêtera ce vendredi ses 23 ans.

Un retour au bercail contrarié

Selon le Manchester Evening News, celui qui vient d’être appelé chez les Three Lions par Thomas Tuchel songerait à quitter les Skyblues dès cet hiver. Problème : son club ne serait pas vendeur.

En revanche, Pep Guardiola ne verrait pas d’un mauvais œil un départ en prêt de James Trafford, afin de lui éviter de couper les citrons du lauréat du Trophée Yachine 2025. Pour l’instant titulaire dans toutes les compétitions en dehors de la Carabao Cup (pas la compétition préférée du Pep), Donnarumma ne laisse plus que des miettes au jeune Anglais.

Garde la pêche, James.

