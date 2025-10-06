S’abonner au mag
Guardiola invite Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger à dîner pour fêter son nouveau record

KM
À la table des grands.

Vainqueur sur la pelouse de Brentford ce dimanche avec Manchester City (0-1), grâce à une réalisation de l’insatiable Erling Haaland, Pep Guardiola a une nouvelle fois gravé son nom dans l’histoire du championnat anglais.

Le coach espagnol est devenu l’entraîneur ayant atteint le plus rapidement les 250 victoires en Premier League, pulvérisant en seulement 349 rencontres le record de Sir Alex Ferguson avec Manchester United et celui d’Arsène Wenger avec Arsenal. Le coach des Red Devils avait eu besoin de 404 matchs pour atteindre la barre des 250 victoires contre 423 rencontres pour l’ancien entraîneur des Gunners.

Casser la croûte entre légendes

Fier de ce nouveau record, Pep Guardiola a fait part de son ressenti en conférence d’après-match : « C’est un honneur pour moi d’être aux côtés de Sir Alex Ferguson et d’Arsène Wenger, je les inviterai à dîner. […] Nous le ferons à Manchester. Je remercie bien sûr le club, l’organisation, les joueurs et tout le personnel qui m’a entouré, car il y a eu beaucoup de matchs. » Avant de conclure : « Maintenant allons-y pour 250 autres. »

Un dîner à Manchester, Guardiola aurait pu inviter Rúben Amorim pour l’apéro ?

Erling Braut Haaland révèle le secret de sa forme actuelle

KM

