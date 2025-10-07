S’abonner au mag
Match nul pour le Paris FC, frustré par Louvain à domicile

Match nul pour le Paris FC, frustré par Louvain à domicile

  Paris FC 2 – 2 Louvain

Buts : Corboz (3e) et Mateo (23e) pour le PFC // Everaerts (47e) et Pusztai (62e) pour Leuven

Départ très frustrant pour les Parisiennes.

Pourtant autrices d’un premier acte abouti, matérialisé par l’ouverture du score de Daphne Corboz dès les premières minutes de jeu puis par une nouvelle réalisation de Clara Mateo vingt minutes plus tard, les joueuses du Paris FC n’ont ensuite pas su tenir leur avance face aux Belges de Louvain (2-2).

Les visiteuses sont sorties des vestiaires avec d’autres intentions, et sont parvenues à revenir au score pour repartir de la capitale avec un point précieux. Elles auraient même pu en prendre deux de plus si la gardienne parisienne Inès Marques n’avait pas sorti le grand jeu dans les toutes dernières minutes, et un face-à-face remporté.

À l’arrivée, ce match nul est teinté de beaucoup de regrets pour Paris, qui espérait lancer autrement sa campagne européenne et ainsi continuer dans sa progression d’année en année.

Le challenge sera de taille, mercredi prochain à Chelsea.

Où en sont les clubs français avant cette nouvelle Ligue des champions féminine ?

