Everton Ribeiro révèle être atteint d’un cancer de la thyroïde

Il était encore sur le pré il y a trois jours.

Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, l’international brésilien Everton Ribeiro (36 ans, 22 sélections) a annoncé être atteint d’un cancer de la thyroïde. Capitaine du Tricolor, celui qui a participé au Mondial 2022 a révélé avoir été diagnostiqué il y a un mois et avoir été opéré lors des derniers jours. S’il a déclaré être toujours convalescent, il a déjà prévu de se battre : « Je suis sûr que nous gagnerons cette bataille ensemble. »

Son annonce, alors que Bahia réalise pour le moment une belle saison, a ému le football brésilien, qui n’a pas manqué de lui apporter son soutien, à l’image de son ancien club de Flamengo, avec qui il a notamment remporté deux Copas Libertadores, ou encore de la fédération brésilienne. Lui reste désormais à entamer son chemin vers la rémission.

Il va le dribbler, ce cancer !

