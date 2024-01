Le RC Lens s’offre un talent équatorien

Comme Seko Fofana en 2022, Jhoanner Chávez a signé son contrat devant les supporters.

Dans une vidéo publiée par le club, des dizaines de supporters du Racing Club de Lens ont accueilli le premier équatorien à rejoindre le club. Pour sa première aventure européenne, Jhoanner Chávez débarque à Lens depuis Bahia au Brésil. À 21 ans, l’international de la Tri (3 sélections) arrive en prêt avec option d’achat dans les Hauts-de-France pour y passer la fin de la saison. Selon Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, le latéral gauche sera un élément utile au système de son entraîneur : « Chacun sait que le Racing, à travers l’approche tactique de Franck Haise, a fait de l’intensité dans son jeu, notamment ses couloirs, un principe clé. L’arrivée d’un jeune piston international qui affiche un gros volume de jeu et un profil de contre-attaquant s’inscrit dans cette philosophie. »

Bien qu’éliminé en Coupe de France ce dimanche par Monaco (2-2, 5-6 TAB), le RC Lens joue gros dans cette deuxième partie de saison. Septièmes de Ligue 1 à la trêve, les Sang et Or sont dans la course pour l’Europe mais ont aussi la C3 à jouer avec, à l’horizon, deux matchs contre Fribourg les 15 et 22 février prochain. Ce même 15 février est d’ailleurs la date de retour prévue de Deiver Machado, titulaire au poste de Jhoanner Chávez.

Et vous ne pourrez pas dire que vous ne le Chávez pas.

