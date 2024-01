Monaco refroidit Lens au bout du suspense

Lens 2-2 (5-6 TAB) Monaco

Buts : Maouassa (43e) et Sotoca (62e) pour le Racing // Ben Yedder (1re) et Akliouche (21e) pour l’ASM

Le choc a tenu toutes ses promesses. Et, à l’arrivée, c’est Monaco qui a composté son ticket. L’équipe du Rocher est venue à bout de Lens (2-2, 5-6 TAB), ce dimanche après-midi, à l’occasion de la plus belle affiche des 32es de finale de la Coupe de France. Après 90 minutes haletantes, disputées avec beaucoup d’intensité et riches en occasions, qui ont vu les Monégasques rapidement faire le break avant d’être rejoints, les visiteurs ont arraché leur qualification pour les seizièmes au terme d’une séance de tirs au but à rallonge. L’ASM poursuit donc sa route dans la compétition, qu’elle n’a plus remportée depuis 1991.

Faux départ

Particulièrement gâté en 2023, le public sur stade Bollaert n’a pas à attendre longtemps avant de voir son premier but en 2024. Le hic, c’est que celui-ci est inscrit par Wissam Ben Yedder. À l’affût proche de la zone de vérité, le capitaine monégasque intercepte une passe hasardeuse de Florian Sotoca, avant d’ajuster Brice Samba d’une frappe au ras du poteau. On joue depuis à peine plus de trente secondes et l’ASM fait déjà la course en tête (0-1, 1re). Les hommes de la Principauté sont idéalement lancés, ceux du Pas-de-Calais sont quelque peu sonnés. Ils manquent de précision dans les transmissions et se font bouger dans les duels. À la suite d’une perte de balle lensoise au milieu de terrain, justement, les Rouge et Blanc se projettent à toute vitesse vers la cage adverse. Le centre au cordeau de Kassoum Ouattara est repris à hauteur des six mètres par Maghnes Akliouche, qui ne rate pas le cadre (0-2, 21e). L’entame de match des partenaires d’Andy Diouf est donc ratée dans les grandes largeurs, tant sur le pré qu’au tableau d’affichage. Ils trouvent malgré tout le moyen de s’offrir de l’espoir, grâce à Faitout Maouassa. Le tir de l’ancien Rennais est dévié par Guillermo Maripán et surprend Radosław Majecki (1-2, 43e).

La joie des Monégasques après le but de Wissam Ben Yedder à Lens, dimanche 7 janvier 2024.

Samba, trois arrêts en vain

Dans la foulée, Thilo Kehrer – prêté à Monaco par West Ham – semble déséquilibrer Elye Wahi dans la surface, mais l’arbitre décide de ne pas accorder de penalty (45e+2). Au grand dam de Franck Haise, qui sort de ses gonds et ne récolte rien d’autre qu’un carton rouge. C’est ainsi depuis les tribunes que le technicien artésien voit ses protégés pousser pour recoller. Wahi (57e) puis Przemysław Frankowski (59e) manquent de précision. Pas Sotoca, qui réussit, de près et dans un angle fermé, à glisser le cuir entre les jambes de Majecki (2-2, 62e). Les débats s’équilibrent dans la dernière demi-heure, sans perdre en rythme. Comme ni Neil El Aynaoui (86e), ni Ben Yedder (87e) ne réussissent à porter l’estocade, la conclusion de ce thriller ne peut déboucher sur autre chose qu’une séance de tirs au but. Très à l’aise dans l’exercice, Samba fait le show et détourne trois tentatives monégasques. Insuffisant, toutefois, car Angelo Fulgini tire au-dessus et Facundo Medina fracasse la barre. Majecki, quant à lui, sort les deux arrêts qu’il faut pour faire pencher la balance en faveur des visiteurs au bout d’un suspense étouffant. Tant pis pour Lens, qui pourra regretter son réveil tardif. Et tant mieux pour Monaco, qui va ajouter un peu de sel à sa seconde partie de saison.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Aguilar, Danso, Medina – Frankowski, El Aynaoui, Diouf (Thomasson, 60e), Maouassa (Fulgini, 60e) – Sotoca, Pereira da Costa (Sishuba, 73e) – Wahi (Saïd, 72e). Entraîneur : Franck Haise.

Monaco (3-4-1-2) : Majecki – Kehrer, Maripán, Magassa – Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara – Akliouche (Diop, 68e) – Ben Yedder, Balogun (Boadu, 68e). Entraîneur : Adi Hütter.

