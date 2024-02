Monaco s'impose à Lens au terme d'un match de folie

Le match de la saison en Ligue 1 ?

Il y a eu des feux d’artifices en tribune ce dimanche après-midi à Bollaert, il y en a aussi eu sur le terrain, car Lens et Monaco ont offert un spectacle de haute volée et pour le moins rafraîchissant. Au final, c’est Monaco qui a raflé la mise après avoir laissé passer l’orage à de nombreuses reprises. Les Asémistes avaient démarré tambour battant, Folarin Balogun profitant d’une intervention ratée de Kevin Danso pour aller battre Brice Samba (19e), puis ce dernier laissant Monaco doubler la mise après une grossière faute de main (30e). Mais Lens a de la ressource, et Wahi réduit l’écart quelques secondes plus tard seulement d’une frappe à ras-de-terre (31e).

Au retour des vestiaires, les Sang et Or mettent une pression d’enfer sur Monaco, qui résiste longtemps, avant de céder face à Wesley Saïd, qui s’y est repris à deux fois pour tromper Radosław Majecki (77e). Ça ne pouvait pas en rester là, les visiteurs obtiennent presque miraculeusement un penalty pour une faute de Samba sur Takumi Minamino. Youssouf Fofana veut s’en charger, mais laisse finalement le cuir à Balogun… qui rate (82e). Il faut alors un coup de génie de Minamino pour faire définitivement basculer la rencontre dans le temps additionnel : le Japonais part dans ses dribbles, élimine Facundo Medina et enroule un bijou pour sceller le succès monégasque (90e+2). Les gars d’Adi Hütter remontent sur le podium, à deux points de Brest, Lens reste sixième.

Et la sieste du dimanche après-midi est reportée !