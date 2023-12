Coupe de France : un choc Lens-Monaco, l’OM et le PSG s’en sortent bien

Qui pour succéder à Toulouse ?

Le tirage au sort le plus long du monde a rendu son verdict ce lundi et nous offre entre autres un choc entre Lens et Monaco dès les 32es de finale. Seul vrai choc de Ligue 1 puisque les autres ont été plus chanceux : l’OM ira se faire les dents sur Thionville, qui a sorti Annecy au dernier tour, Lyon va tenter de battre l’ogre de Pontarlier, club de N3, quand le PSG ira à Revel, équipe de R1 en Haute-Garonne, pour donner du temps de jeu à Alexandre Letellier.

Le président du petit poucet avait d’ailleurs un message à faire passer à ses joueurs, qui affronteront tout ce beau monde dès le week-end du 6-7 janvier : « Nous sommes un club de R1, il y a six niveaux d’écart avec la L1, on a très peu de chances de gagner, mais c’est un magnifique cadeau de jouer contre eux. (…) Les gars, remettez-vous au boulot et arrêtez la bringue ! »

Le tirage complet :

Amiens SC (L2)-Montpellier

Lille-Golden Lion (R1)

US Pays de Saint Omer (R1)-Reims Sainte Anne (N3) ou SL Dunkerque (L2)

Sarreguemines FC (R1)-Valenciennes FC (L2)

US Thionville Lusitanos (N3)-OM

Ent. Feignies Aulnoye FC (N2)-Quevilly Rouen Métropole (L2)

FC Chambly-Oise (N2)-Racing CFF (N2)

En Avant Guingamp (L2)-Stade Rennais

Lyon La Duchère (N3)-Le Puy Foot 43 Auvergne (N2)

Chambéry Savoie F. (N3)-Toulouse

FC FC Sochaux-Montbéliard (N)-Lorient

Stade Brestois 29-Angers SCO(L2)

US Feurs (N3)-AS Saint-Priest (N3)

Louhans Cuiseaux ou US Cosne (N3)-FC Rouen 1899 (N)

CA Pontarlier (N3)-OL

OGC Nice-AJ Auxerre (L2)

Lens-Monaco

Le Havre-SM Caen (L2)

SO Romorantin (N2)-CS Le Moule (R1)

FC Metz-Clermont Foot 63

Alès-en-Cévennes (N2)-Paris FC (L2)

US Orléans (N)-Nîmes Olympique (L2)

Entente SSG (N3)-Girondins de Bordeaux (L2)

AS Fabrègues (R1)-Trélissac Antonne PFC (N2)

Bergerac Périgord (N2)-FC Libourne (N2)

FC Dieppe (N3)-Stade Lavallois (L2)

Pau FC (L2)-FC Nantes

US Revel (R1)-PSG

Dinan Lehon FC (N2)-Stade de Reims

Avoine O. Chinon Cinais (N2)-RC Strasbourg

FC Challans (N3)-Rodez (L2)

Vendée Les Herbiers (N2)-Châteauroux (N) ou Douvres (R2)

