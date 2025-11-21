Du cœur au clown : les drôles d’émojis de Benzema à Deschamps

De l’amour à la haine.

En marge du procès de Daniel Riolo, ce sont les conflits internes de l’équipe de France qui se règlent. Alors que le journaliste avait traité le sélectionneur de « menteur » à la suite du départ de Karim Benzema à l’aube de la Coupe du monde 2022, le sujet de cette absence a évidemment fait beaucoup parler au tribunal correctionnel de Paris, jeudi.

Des messages affectueux, puis des posts assassins

À la barre, Franck Le Gall, médecin des Bleus, Mohamed Sanhadji, officier de sécurité de l’équipe de France, et Didier Deschamps ont assuré que personne n’a poussé l’avant-centre vers la sortie, si ce n’est sa blessure. Selon les informations de L’Équipe, au lendemain du départ de Benzema, le sélectionneur lui a rapidement envoyé un message de soutien auquel le principal intéressé a répondu, dans la foulée : « Triste… C’est dur mais c’est la réalité. En tout cas je suis de tout cœur avec l’équipe… Courage, détermination, ambition ! Grand bonjour à tout le monde, merci coach à bientôt. » Signe de bonne foi, il ajoute un émoji cœur.

Une fois la rumeur de l’exil forcé et de la blessure diplomatique lancée dans la presse, les réseaux sociaux s’enflamment, bien aidés par plusieurs posts de Karim Djaziri, agent du Madrilène. Benzema, lui-même, n’y est pas allé de main morte puisqu’il a partagé, en mars 2023, après des explications de « DD » sur cette fameuse nuit, une story Instagram dans laquelle il se permet de mettre un émoji clown et une vidéo sans équivoque tirée d’un mème : « Menteur, oui toi menteur, tu mens. »

Une simple histoire de rupture, quoi.

