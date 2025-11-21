S’abonner au mag
  • Italie
  • Naples

Le président de Naples mis en examen

CDB
Le président de Naples mis en examen

L’arroseur arrosé.

Connu pour son intransigeance sur le marché des transferts, réclamant des sommes folles pour ses stars chaque été, le président du SSC Napoli Aurelio De Laurentiis a ce jeudi été mis en examen pour des transferts jugés frauduleux. Le directeur général Andrea Chiavelli est également ciblé, alors que les accusations portent sur les transferts rentrants de Kostas Manolas (depuis l’AS Roma en 2016) et le célèbre cas Victor Osimhen (en provenance de Lille en 2020).

Naples ne se laisse pas faire

Le Napoli aurait inclus dans ces transactions des joueurs en leur appliquant des valeurs « artificiellement surévaluées » (Orestis Karnezis, Ciro Palmieri, Claudio Manzi et Luigi Liguori pour le LOSC, que des joueurs dont on se souvient en Ligue 1).

Alors que le procès se tiendra le 2 septembre 2026, le parquet de Rome précise que les opérations auraient eu pour but de « générer des plus-values fictives ». À l’inverse, le club napolitain affirme n’avoir réalisé aucune plus-value sur ces transactions, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport.

Dans un communiqué publié jeudi, le club napolitain a exprimé son étonnement après cette action judiciaire. « Toutes les expertises techniques, réalisées avec la plus grande rigueur, ont démontré sans équivoque la régularité de nos agissements, tant sur la comptabilité que sur les transferts de joueurs. La vérité sera incontestablement établie. »

Antonio Conte avait vraiment besoin de couper avec Naples

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Voulez-vous que l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
119
80

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!