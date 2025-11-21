Le président de Naples mis en examen

L’arroseur arrosé.

Connu pour son intransigeance sur le marché des transferts, réclamant des sommes folles pour ses stars chaque été, le président du SSC Napoli Aurelio De Laurentiis a ce jeudi été mis en examen pour des transferts jugés frauduleux. Le directeur général Andrea Chiavelli est également ciblé, alors que les accusations portent sur les transferts rentrants de Kostas Manolas (depuis l’AS Roma en 2016) et le célèbre cas Victor Osimhen (en provenance de Lille en 2020).

Naples ne se laisse pas faire

Le Napoli aurait inclus dans ces transactions des joueurs en leur appliquant des valeurs « artificiellement surévaluées » (Orestis Karnezis, Ciro Palmieri, Claudio Manzi et Luigi Liguori pour le LOSC, que des joueurs dont on se souvient en Ligue 1).

Alors que le procès se tiendra le 2 septembre 2026, le parquet de Rome précise que les opérations auraient eu pour but de « générer des plus-values fictives ». À l’inverse, le club napolitain affirme n’avoir réalisé aucune plus-value sur ces transactions, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport.

Comunicato SSC Napoli 👇https://t.co/iHc6AQFAGJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2025

Dans un communiqué publié jeudi, le club napolitain a exprimé son étonnement après cette action judiciaire. « Toutes les expertises techniques, réalisées avec la plus grande rigueur, ont démontré sans équivoque la régularité de nos agissements, tant sur la comptabilité que sur les transferts de joueurs. La vérité sera incontestablement établie. »

