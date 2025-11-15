Le dérapage de Gennaro Gattuso

Pas content, pas content, pas content.

Avec 6 victoires en 7 matchs de qualification, l’Italie aurait pu se qualifier tranquillement pour la Coupe du monde 2026. Sauf que dans le même groupe, il y a la Norvège qui a fait 7 victoires en 7 matchs en mettant des scores de tennis à tous leurs adversaires. Résultat, l’Italie doit s’imposer avec 9 buts d’écart face à la bande d’Erling Haaland pour espérer se qualifier directement sans passer par la case barrages.

La FIFA dans le viseur

Une situation qui agace Gennaro Gattuso, le sélectionneur italien. Et quand Gattuso est énervé, il dit n’importe quoi. Comme lors de sa dernière conférence de presse où il évoque les places attribuées aux autres continents : « Quand tu vois les groupes sud-américains… Il y a 10 équipes et 6 se qualifient directement. C’est le plus grand regret. Il faut revoir les critères. En 1990 et 1994, il y avait deux équipes africaines, maintenant il y en a 8. »

En plus de dire n’importe quoi sur l’Afrique qui avait 3 représentants en 1994 et qui en aura au minimum 9 en 2026, Gennaro Gattuso n’évoque pas le fait qu’en Amérique du Nord, l’été prochain, il y aura 16 équipes européennes, contre 13 les fois d’avant.

Ce n’est donc pas la faute du Cap-Vert ou de l’Équateur si l’Italie ne se qualifie pas à la Coupe du monde.

