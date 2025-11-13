Encore portée par Haaland, la Norvège y est presque

Norvège 4-1 Estonie

Buts : Sørloth (50e et 52e) et Haaland (56e et 62e) pour la Norvège // Saarma (64e) pour l’Estonie

Et encore un festival offensif, pour la route.

Muette en première période, la Norvège a accéléré au retour des vestiaires pour inscrire quatre buts en douze minutes, histoire de balayer l’Estonie et de faire un pas (presque) décisif vers la Coupe du monde (4-1). 33 buts inscrits en 7 matchs. Depuis le début de ces éliminatoires, la Norvège d’Erling Haaland cartonne face aux buts adverses, et la voilà désormais presque assurée de s’envoler pour l’Amérique du Nord en juin prochain. Face à l’Estonie pourtant, la lumière est d’abord venue de l’autre buteur maison, Alexander Sørloth, auteur d’un doublé de la tête en deux minutes.

Une première depuis 1998 ?

Hors de question toutefois pour Haaland de laisser la vedette à son compère d’attaque. Quelques minutes plus tard, le Cityzen inscrivait lui aussi deux fois son nom au tableau d’affichage, pour offrir une énième fois un grand spectacle au public de l’Ullevaal Stadion d’Oslo. Qu’importe la réduction du score de Robi Saarma, il faudrait désormais un tremblement de terre pour que la Norvège ne soit pas de la fête du foot mondial l’an prochain, elle qui compte six points d’avance sur l’Italie (à qui il reste deux matchs à disputer, dont une confrontation directe, dimanche) et surtout 19 buts d’avance au goal-average. La qualification, une première pour le pays depuis le Mondial 1998 en France, est donc toute proche.

Comme quoi, ça sert parfois de tout miser sur l’attaque.