Le double coup de gueule de Gennaro Gattuso

Le spectre d’une troisième absence consécutive à la Coupe du monde plane sur l’Italie.

Ce jeudi soir, l’Italie devait espérer une contre-performance de la Norvège et une victoire face à la Moldavie pour encore croire à la première place de son groupe. Si la Nazionale s’en est remise à deux buts tardifs pour s’imposer (0-2), la Norvège n’a pas arrangé les Italiens en se rapprochant plus que jamais d’une qualification pour le prochain Mondial en balayant l’Estonie (4-1).

Pas content, pas content

Gennaro Gattuso n’a peut-être pas aimé la prestation de son équipe, mais il a encore moins apprécié le comportement des supporters italiens présents en Moldavie : « Ce que j’ai entendu aujourd’hui est une honte. Je ne peux tout simplement pas l’accepter. Entendre 500 fans chanter des protestations depuis les tribunes alors que l’équipe est en difficulté est quelque chose que je ne tolérerai pas. Nous devons rester unis. »

Après avoir incendié les supporters, Gattuso a trouvé un autre responsable à la situation actuelle de la Nazionale : les instances ! « Demandez à ceux qui établissent les groupes et les règles, a-t-il lâché. À mon époque, l’équipe arrivée seconde se qualifiait directement pour la Coupe du monde. »

Ok boomer.

L’Italie peut encore croire au miracle