  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Moldavie-Italie (0-2)

L’Italie peut encore croire au miracle

TB
  Moldavie 0-2 Italie

Buts : Mancini (88e) et Esposito (90e+2)

9-0.

Voilà le score par lequel l’Italie devra battre la Norvège, dimanche, pour se qualifier directement pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Longtemps contrariée par la Moldavie, la Nazionale a finalement fait la différence dans les dernières minutes, pour se donner un (très mince) espoir d’éviter de nouveaux barrages, en mars prochain (0-2). Avant cela, Giacomo Raspadori, Bryan Cristante, Sandro Tonali et toute la clique ont multiplié les occasions, sans pouvoir trouver la faille.

Un miracle ou les barrages

La lumière est finalement venue d’une tête plongeante de Gianluca Mancini, aux avant-postes pour reprendre un centre de Federico Dimarco (0-1, 88e). Un but aux forceps suivi d’un deuxième, signé Pio Esposito de la tête toujours, après une combinaison sur coup franc (0-2, 90e+2). Ces trois points permettent à l’Italie de recoller à trois longueurs de la Norvège, qu’elle recevra dimanche pour l’ultime rencontre de ces éliminatoires. Avec une très infime chance de lui piquer la seule place directement qualificative : avec 17 buts de retard au goal-average, il lui faudra s’imposer… par neuf buts d’écart ! Tout autre résultat sera synonyme d’un nouveau passage par les barrages, en mars prochain.

Alors, on y croit ?

TB

