L'Italie se rassure en qualifications du Mondial 2026

Italie 2-0 Moldavie

Buts : Raspadori (40e), Cambiaso (50e)

Pas flamboyants, mais gagnants.

Quelques jours après la déroute en Norvège (3-0), l’Italie devait à tout prix se reprendre et se relancer dans cette deuxième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pour le dernier match de Luciano Spalletti à la tête de la Squadra, démis de ses fonctions en raison du fiasco de la semaine passée, ses hommes lui ont offert une sortie un peu plus convenable avec une victoire convaincante face à la Moldavie (2-0). Quatre fois champions du monde, les Italiens restent tout de même fébriles et devront montrer plus pour retrouver une compétition qui leur tourne le dos depuis 2014.

Les Moldaves ont d’ailleurs été les premiers à se montrer dangereux, trouvant même la faille par Ion Nicolaescu (9e), avant que son but ne soit refusé. Pour sa première sélection Luca Ranieri a touché la barre transversale (17e), mais c’est Giacomo Raspadori qui a ouvert le score (1-0, 40e) et fait pousser un gros ouf de soulagement à tout un pays. Au retour des vestiaires, après de nouvelles occasions adverses, Andrea Cambiaso a finalement enfoncé le clou (2-0, 50e) sans pour autant mettre les siens à l’abri au vue du manque d’adresse des attaquants.

La saison des vendanges ouvre peut-être plus tôt en Italie.

Estonie 0- 1 Norvège

But : Haaland (62e)

