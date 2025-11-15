Eric Zemmour s’affiche avec le maillot de Bordeaux, le club réagit

Un soutien qui fait tache.

Présent à Bordeaux pour une séance de dédicaces, Eric Zemmour s’est vu offrir par un sympathisant le nouveau maillot des Girondins de Bordeaux. Et visiblement le cadeau a plu à celui qui s’était pris un petit pont par Kool Shen puisqu’il s’est empressé de le porter.

Ça, c’est un cadeau ! En souvenir de la grande équipe des Girondins de Bordeaux 😉 pic.twitter.com/vUNfYkFI5t — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 14, 2025

Bordeaux ne valide pas ce supporter

Une vidéo vite devenue virale sur les réseaux sociaux et qui a donc forcément atterri dans les bureaux des Girondins de Bordeaux. Et même si Bordeaux végète toujours en National 2, le club n’a pas apprécié ce nouveau supporter qui ne respecte pas les valeurs du scapulaire : « Le maillot des Girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser. »

Le maillot des @girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser. #AllezBordeaux pic.twitter.com/ST0Ux8Gc0a — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 15, 2025

Quel banger, ce maillot, en revanche.

Cédric Yambéré mis à pied par les Girondins de Bordeaux