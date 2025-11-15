S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

Eric Zemmour s’affiche avec le maillot de Bordeaux, le club réagit

SO
Eric Zemmour s’affiche avec le maillot de Bordeaux, le club réagit

Un soutien qui fait tache.

Présent à Bordeaux pour une séance de dédicaces, Eric Zemmour s’est vu offrir par un sympathisant le nouveau maillot des Girondins de Bordeaux. Et visiblement le cadeau a plu à celui qui s’était pris un petit pont par Kool Shen puisqu’il s’est empressé de le porter.

Bordeaux ne valide pas ce supporter

Une vidéo vite devenue virale sur les réseaux sociaux et qui a donc forcément atterri dans les bureaux des Girondins de Bordeaux. Et même si Bordeaux végète toujours en National 2, le club n’a pas apprécié ce nouveau supporter qui ne respecte pas les valeurs du scapulaire : « Le maillot des Girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser.  »

Quel banger, ce maillot, en revanche.

Cédric Yambéré mis à pied par les Girondins de Bordeaux

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!