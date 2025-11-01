Bordeaux enchaîne contre Chauray

La mission suit son cours.

Bordeaux a fait le job ce samedi, au stade René Gaillard de Niort, face au FC Chauray (0-1). Les Girondins s’en sont remis à un bijou de Steve Shamal : parti le long de la ligne de touche, l’attaquant a repiqué dans l’axe et a enveloppé sa frappe dans la lucarne (0-1, 9e). Suffisant pour aligner une troisième victoire et rester dans le bon wagon, à deux points du leader La Roche-sur-Yon. Les cinq premières équipes du groupe se tiennent en deux points. Le perdant du week-end s’appelle Les Herbiers, qui glissent au sixième rang avec leur défaite contre la réserve de Lorient.

Prochain rendez vous pour les Girondins dans une semaine contre Saint Colomban Locminé, la lanterne rouge de la poule.

