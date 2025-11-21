Les Girondins de Bordeaux bientôt sur Ligue 1+ ?

Le « + » est important, parce que la Ligue 1, c’est pas tout de suite.

Actuel diffuseur de huit matchs de Ligue 1 sur neuf par journée (le dernier diffusé sur Bein Sports), la nouvelle chaîne Ligue 1+ veut élargir son catalogue. Après avoir échoué à obtenir les droits partagés de l’équipe de France Espoirs, conservés exclusivement par le streamer Zack Nani, la plateforme veut obtenir les droits pour diffuser les Girondins de Bordeaux, en National 2.

Tavernost fait jouer ses relations

Selon RMC Sport, ce projet concernerait les matchs à domicile des Girondins, actuellement diffusés par TV7 Bordeaux, chaîne du groupe Sud-Ouest. Nicolas de Tavernost, actuel directeur général de Ligue 1 + et ancien président du club bordelais, dirige les négociations. L’objectif est d’installer quatre caméras au stade Atlantique, en plus d’obtenir cette codiffusion.

Après 10 journées de championnat, l’équipe de Bruno Irles occupe la troisième place de son groupe de National 2, à seulement deux points du leader La Roche-sur-Yon.

À quand un match de N2 en prime time le dimanche soir ?

But de dingue à Vitré, Bordeaux qualifié... le récap de la Coupe de France