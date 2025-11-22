Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 12e journée

Après une semaine qui a vu plein de petits pays se qualifier pour la Coupe du monde, la Ligue 1 reprend ses droits : prétendants au podium, lutte pour le maintien, tout ce qu’il faut savoir avant de passer le week-end bien au chaud sur son canapé. Devant le championnat, bien entendu.

Les matchs alléchants

Lens – Strasbourg

Le Thomasson day ! L’homme de base de Pierre Sage a passé cinq saisons à Strasbourg, et depuis cet été, il flambe. Le meilleur passeur de Ligue 1 est aussi celui qui réalise le plus de pressings. Le deuxième ? Joaquín Panichelli, de Strasbourg. Ce Lens-Strasbourg promet donc beaucoup d’intensité et des buts de la tête. Les duels s’annoncent costauds, même sans Jonathan Gradit et Ismaël Doukouré.

► La cote de la victoire de Lens contre Strasbourg est à 1,90 chez Betsson

Nice – Marseille

Nice souffle le chaud, le froid et le glacé cette saison. Le chaud ? Ils ont battu Lyon, Rennes et Lille, des concurrents directs à l’Europe et ils sont neuvièmes de Ligue 1, à trois petits points du top 5. Le froid ? Ils sont irréguliers, en témoignent leurs défaites contre Metz ou Le Havre. Et les hommes de Pierre Sage ont des blessés (Mohamed Abdelmonem, Moïse Bambito et Youssouf Ndayishimiye) et des convalescents (Hicham Boudaoui, Tanguy Ndombele et Dante). Pour le glacial, nul besoin de commenter leur parcours en Coupe d’Europe. Alors pour savoir sur quel courant les Niçois vont nager ce vendredi contre Marseille, autant regarder leur adversaire. Là-dessus, les Aiglons peuvent avoir peur : l’OM reste sur trois succès lors de leurs quatre derniers matchs à l’extérieur. Marseille n’est qu’à deux points du PSG. Avantage donc aux visiteurs, aux poings, et aux points.

► La cote de la victoire de Marseille à Nice est à 1,84 chez Betsson

Rennes – Monaco

Avec Rennes et Monaco, on ne sait pas non plus sur quel pied danser. Monaco, depuis le début de la saison, encaisse toujours un but à l’extérieur. L’ASM est capable de faire le spectacle contre Nantes lors de la 10e journée, est fantomatique contre le Paris FC (0-1) et Angers (1-1), et pourrait enchaîner trois revers de suite pour la première fois depuis 2022-2023, juste avant de dire au revoir à Philippe Clement. En attendant un peu de stabilité, le retour de Paul Pogba est espéré ce week-end. Rennes, quant à lui, reste sur deux victoires d’affilée. Et, loi des ex oblige, Breel Embolo devrait bien faire durer la série…

► La cote de la victoire de Rennes contre Monaco est à 2,58 chez Betsson, celle du but de Breel Embolo est à 3 chez Betsson

Les matchs déséquilibrés avant de les jouer

PSG – Le Havre

Pour sa 500e en Ligue 1, Marquinhos compte bien laisser le PSG en tête du championnat. Son équipe n’est pas flamboyante contre les équipes les plus modestes de Ligue 1 : 1-0 contre Nantes et Angers, 1-1 contre Lorient. Les coups de casque du Brésilien débloqueront-ils la situation ? Les Havrais seraient contraints à dire au revoir à une belle série de quatre matchs sans défaite.

► La cote du but de Marquinhos avec le PSG contre Le Havre est à 7,15 chez Betsson

Auxerre – Lyon

Pas de Nicolás Tagliafico, Hans Hateboer ni Tyler Morton ce week-end ? Pas grave pour l’OL. Pour ne pas encaisser de but, Lyon n’a besoin que de son duo Clinton Mata – Moussa Niakhaté. Cette charnière est restée imperméable lors de six matchs cette saison. Pour la centième de Paulo Fonseca en Ligue 1, les Gones seraient bien inspirés de chanter dans les vestiaires, ce qu’ils n’ont fait qu’une fois lors de leurs six dernières sorties. Auxerre, malade, a tout de la proie idéale. L’AJA, qui a perdu ses quatre derniers matchs, doit se relancer.

► La cote de la victoire de Lyon à Auxerre est à 1,86 et celle d’Auxerre qui ne marque pas contre Lyon est à 2,36 chez Betsson

Lille – Paris FC

Attention, Lille accueille le Paris FC sans Benjamin André. Le capitaine lillois est suspendu, comme Calvin Verdonk. Alexsandro est blessé, Nathan Ngoy est incertain, alors qu’en face, seul Jonathan Ikoné manquera les retrouvailles avec son ancien club. Lille peut se consoler : il l’emporte souvent contre les petits de Ligue 1. Lorient, Angers, Metz et les promus peuvent en témoigner. Et quoi de mieux qu’une victoire en Ligue 1 avant d’accueillir le Dinamo Zagreb pour un match crucial en Ligue Europa ?

► La cote de la victoire de Lille contre le Paris FC est à 1,53 chez Betsson

Les duels déjà pour le maintien

Toulouse – Angers

Le multiplex de dimanche, 17 h 15, s’annonce déjà bouillant pour le maintien. Il met aux prises six équipes concernées par une potentielle descente. Toulouse, porté par ses cadres, a une grosse longueur d’avance sur tous les autres, et notamment sur son adversaire du soir, Angers. Le club de l’Ouest peut remercier son duo Prosper Peter – Sidiki Chérif, auteur de six de ses dix buts de la saison. Même avec ces deux petits jeunes, le SCO est la deuxième pire attaque de Ligue 1. Mais est aussi la quatrième meilleure défense. Vers où penchera le parfait bilan du TFC (quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites) ?

► La cote du match nul entre Toulouse et Angers est à 3,70 chez Betsson

Brest – Metz

Sur l’échelle de la peur, Brest grimpe et Metz chute. Les Bretons n’ont plus gagné depuis fin septembre. Pire : ils sont sur une série de quatre matchs sans marquer. Encore pire (ou pas) : ils accueillent Metz sans leur gardien Radosław Majecki. Grégoire Coudert sera titulaire dans les buts. En face, Metz n’a jamais été aussi haut au classement cette saison, et compte bien y rester, même sans pouvoir compter sur Habib Diallo, blessé aux ischio-jambiers.

► La cote du match nul entre Brest et Metz est à 3,65 chez Betsson

Nantes – Lorient

Et un duel de voisins pour finir. Dans le classement de la Ligue 1, 173 kilomètres se prononce « une place ». 16e et 17e, Nantes et Lorient partagent le même nombre de points, le même (faible) nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. Seul le passé récent peut séparer les deux équipes : à ce petit jeu-là, Nantes devrait s’imposer, comme lors des trois dernières éditions du derby du Morbihan.

► La cote de la victoire de Nantes contre Lorient est à 2,36 chez Betsson

Le programme du week-end

Nice – Marseille

Lens – Strasbourg

Rennes – Monaco

PSG – Le Havre

Auxerre – Lyon

Toulouse – Angers

Brest – Metz

Nantes – Lorient

Lille – Paris FC

L’OM à la recherche du juste milieu