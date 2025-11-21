La blessure très bête de Cole Palmer

Le Santiago Cañizares anglais.

Le retour de Cole Palmer va encore être retardé, de deux semaines au moins. La raison ? Enzo Maresca n’a pas voulu la cacher en conférence de presse, tout en gardant le sourire : « Malheureusement, il a eu un accident à la maison. Ce n’est pas grave mais il ne sera pas de retour la semaine prochaine », a détaillé le coach italien, avant d’ajouter que l’orteil en question était bel et bien « fracturé ».

Au-delà du gag, c’est un vrai coup dur pour Chelsea : Palmer manquera d’abord le déplacement sans pitié à Burnley, puis surtout les deux gros rendez-vous face au Barça en Ligue des champions et Arsenal en Premier League. Deux chocs, où on préfère généralement avoir son meilleur joueur de la saison dernière sur le terrain plutôt qu’en chaussons à la maison.

Il n’a plus joué depuis le 20 septembre

Interrogé sur l’incident nocturne, Maresca a misé sur l’empathie : « Je me réveille plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, je me cogne la tête, la jambe… Ça peut arriver. » On compatit, coach, mais la vista c’est censé marcher en dehors du terrain aussi.

Dernière apparition du génie anglais : le 20 septembre, face à Manchester United, sorti après vingt minutes à cause de ses adducteurs. Maresca, lui, assure ne pas paniquer : « L’équipe préfère quand Cole joue, et moi aussi, mais quand il n’y est pas, nous devons trouver des solutions. » Pas le choix, surtout avec Arsenal qui cavale en tête du championnat et une Ligue des champions où Chelsea pointe à la 12e place après son nul contre Qarabağ FK.

Heureusement que l’effectif est assez chargé.

Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?