Un record de précocité battu deux fois dans le même match à Chelsea

Pas mal la sortie scolaire.

Cette troisième journée de Ligue des champions a offert un nouveau score fleuve pour Chelsea face à l’Ajax Amsterdam (5-1). Au milieu du tableau de marque, deux joueurs ont marqué plus que de simples buts : Marc Guiu sur l’ouverture du score est devenu le plus jeune buteur du club en Ligue des champions à 19 ans, 9 mois et 20 jours, effaçant le record détenu jusqu’alors par Reece James. Sauf que 20 minutes plus tard, un autre jeunot était plus pressé que lui : sur un penalty avant la mi-temps, Estêvão lui a chipé ce record à 18 ans, 5 mois et 28 jours.

L’histoire aurait pu être encore plus folle, parce que Tyrique George (19 ans, 9 mois et 3 jours) s’est intercalé entre ses deux coéquipiers en inscrivant le cinquième but au retour des vestiaires.

Pouvoir à la jeunesse

Les gamins ont profité des largesses de la défense néerlandais, mais les Blues ont maximisé les chances de faire tomber ces records grâce à la profondeur d’un effectif, qui fait la part belle à la jeunesse. Et pour cause : Chelsea a inscrit sur les listes UEFA 33 joueurs issus de son académie. Tous figurent sur la fameuse « Liste B » cette catégorie un peu magique qui permet d’ajouter autant de joueurs de moins de 21 ans formés au club que l’on veut. L’article 31.11 du règlement le dit noir sur blanc : « Chaque club a le droit d’inscrire un nombre illimité de joueurs sur la liste B pendant la saison. » En clair : si ton gamin a moins de 21 ans et qu’il a traîné ses crampons à Cobham depuis deux saisons, tu peux l’inscrire la veille du match à minuit.

De quoi donner encore plus de solutions qu’il n’en a déjà à Maresca. « C’est la stratégie du club. Nous avons tellement de jeunes joueurs… L’an dernier, nous étions déjà l’équipe la plus jeune de l’histoire de la Premier League. Cette saison, on continue sur cette lancée », développe le coach italien en conférence d’après-match. Une méthode qu’il applique aussi à Estêvão, star du soir, « poli, humble, avide d’apprendre », et que le coach compare à un certain Cole Palmer : « Je l’avais au même âge à City. Il était ailier, il est devenu un joueur axial. Estêvão suivra le même chemin. »

Et pour mesurer la profondeur du vivier londonien, un nom suffit : Jorrel Hato, l’un des meilleurs de l’Ajax la saison passée et habituel remplaçant chez les Londoniens. Ce mercredi, le Néerlandais était bien titulaire et est celui qui a remporté le plus de duels côté anglais. De quoi faire rire jaune John Heitinga, son ancien coach : « Le voir sur le banc montre la qualité de Chelsea. »

Au grand dam de l’Ajax.

