Après la défaite à Marseille, Heitinga et les joueurs de l’Ajax en prennent pour leur grade

Les valises sont lourdes au retour.

Après la claque encaissée au Vélodrome ce mardi soir (4-0), l’Ajax Amsterdam prend un savon, alors qu’il aurait plutôt besoin d’une petite pommade apaisante. Défaits pour la deuxième fois en deux matchs en Ligue des champions (première défaite face à l’Inter Milan 2-0), les joueurs amstellodamois connaissent un début de saison poussif. Selon le Telegraaf, l’entraîneur John Heitinga, arrivé en mai dernier après le choke de l’Ajax, pourrait être rapidement débarqué si la situation ne s’améliore pas.

Les anciens joueurs haussent le ton

À la fin de la rencontre, plusieurs anciennes gloires de l’Ajax ont pris la parole, dénonçant la naïveté de l’équipe néerlandaise. « Pourquoi faut-il mettre autant de pression dès la première minute ? C’est jouer avec ses tripes, mais c’est aussi un manque de compréhension », a dénoncé la légende Marco van Basten sur Ziggo Sport. Même son de cloche du côté de Wesley Sneijder, ancien joueur du club : « Tous ces duels perdus, ça m’agace vraiment. C’est inacceptable à ce niveau. […] Une bande d’endormis. »

Torpillés par des Marseillais conquérants, emmenés par un Igor Paixão de gala, les Ajacides vont devoir se remettre en question, comme le dit bien le capitaine Davy Klaassen : « Nous devons comprendre pourquoi nous sommes si négligents. Nous devons gagner en régularité. C’est un processus, ces moments difficiles en font partie. »

L’Ajax 2019 semble bien loin…

On voulait voir, on a vu et Paixão n’a pas déçu