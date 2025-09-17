L’Inter et Thuram fument Amsterdam

Ajax 0-2 Inter

Buts : Thuram (42e et 47e) pour les Italiens

Un match à sept Ligues des champions, quand même.

L’affront du 31 mai n’est pas encore lavé, mais on s’en rapproche un poil. Quelques mois après sa finale horrible, l’Inter Milan a retrouvé la Ligue des champions avec le sourire à Amsterdam (2-0). Une victoire tranquillou, marquée du sceau d’un homme : Marcus Thuram.

Le népo baby le plus connu du ballon rond (Louis Sarkozy ne joue pas au foot) a marqué deux fois. Deux fois de la tête, deux fois sur corner. S’il peut dire deux fois merci à Hakan Çalhanoğlu, il peut aussi dire qu’il est allé tout seul très haut au premier poteau (0-1, 42e), et très haut sur les six mètres, pour marquer autant de buts en une soirée qu’en 31 matchs avec les Bleus (0-2, 47e). Sans son compère Lautaro Martínez, blessé ce soir, il a été remplacé par Ange-Yoan Bonny, ancien éphémère joueur de Châteauroux. Tout va très vite dans le football.

En revanche, ramenez l’Ajax de 2019.

