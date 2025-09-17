S’abonner au mag
L’Inter et Thuram fument Amsterdam

L’Inter et Thuram fument Amsterdam

Ajax 0-2 Inter 

Buts : Thuram (42e et 47e) pour les Italiens 

Un match à sept Ligues des champions, quand même.

L’affront du 31 mai n’est pas encore lavé, mais on s’en rapproche un poil. Quelques mois après sa finale horrible, l’Inter Milan a retrouvé la Ligue des champions avec le sourire à Amsterdam (2-0). Une victoire tranquillou, marquée du sceau d’un homme : Marcus Thuram.

Le népo baby le plus connu du ballon rond (Louis Sarkozy ne joue pas au foot) a marqué deux fois. Deux fois de la tête, deux fois sur corner. S’il peut dire deux fois merci à Hakan Çalhanoğlu, il peut aussi dire qu’il est allé tout seul très haut au premier poteau (0-1, 42e), et très haut sur les six mètres, pour marquer autant de buts en une soirée qu’en 31 matchs avec les Bleus (0-2, 47e). Sans son compère Lautaro Martínez, blessé ce soir, il a été remplacé par Ange-Yoan Bonny, ancien éphémère joueur de Châteauroux. Tout va très vite dans le football.

En revanche, ramenez l’Ajax de 2019.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

UL

