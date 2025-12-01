S’abonner au mag
  • Eredisivise
  • J14
  • Ajax-Groningen

Les ultras de l’Ajax se font sérieusement gronder

CDB
Les ultras de l’Ajax se font sérieusement gronder

Un hommage lourd de conséquences.

Après seulement cinq minutes de jeu, le match d’Eredivisie entre l’Ajax Amsterdam et Groningen (0-0) a été suspendu dimanche, avant d’être définitivement arrêté après une heure de pause. La faute à un spectacle pyrotechnique impressionnant dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena, rendant hommage à un supporter décédé il y a quelques jours. Reporté, le match se déroulera ce mardi, à 14h30, dans un stade vide.

Cet épisode ne risque pas d’aider l’Ajax dans sa saison galère. Sixièmes en championnat à seize points du leader, lanterne rouge en Ligue des champions avec cinq défaites en autant de rencontres et le titre honorifique de pire équipe de la C1, les Lanciers ne voient pas le bout du tunnel et continuent de creuser.

Les supporters se font taper sur les doigts

Dès la fin de la rencontre, l’arbitre Bas Nijhuis a déploré une « mascarade » des supporters, qui « pénalisent leur club ». Des propos repris en fin de soirée par les dirigeants du club. « Ce qu’il s’est passé ce soir dans le stade est tout simplement scandaleux. La sécurité des spectateurs et des joueurs a été mise en danger. C’est inacceptable », a déclaré l’Ajax dans un communiqué.

De son côté, la Fédération néerlandaise de football (KNVB) sera impitoyable. « Ceux qui font cela ne viennent pas pour le match ou pour le football. Les personnes qui ont allumé des feux d’artifice recevront une amende de 450 euros, et une interdiction de stade allant de 18 à 60 mois », a-t-elle annoncé dès la fin de la rencontre.

Il est encore temps pour Maxwell de rebrousser chemin.

Maxwell futur directeur sportif de l’Ajax ?

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)
Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!