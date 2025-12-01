Les ultras de l’Ajax se font sérieusement gronder

Un hommage lourd de conséquences.

Après seulement cinq minutes de jeu, le match d’Eredivisie entre l’Ajax Amsterdam et Groningen (0-0) a été suspendu dimanche, avant d’être définitivement arrêté après une heure de pause. La faute à un spectacle pyrotechnique impressionnant dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena, rendant hommage à un supporter décédé il y a quelques jours. Reporté, le match se déroulera ce mardi, à 14h30, dans un stade vide.

Cet épisode ne risque pas d’aider l’Ajax dans sa saison galère. Sixièmes en championnat à seize points du leader, lanterne rouge en Ligue des champions avec cinq défaites en autant de rencontres et le titre honorifique de pire équipe de la C1, les Lanciers ne voient pas le bout du tunnel et continuent de creuser.

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025

Les supporters se font taper sur les doigts

Dès la fin de la rencontre, l’arbitre Bas Nijhuis a déploré une « mascarade » des supporters, qui « pénalisent leur club ». Des propos repris en fin de soirée par les dirigeants du club. « Ce qu’il s’est passé ce soir dans le stade est tout simplement scandaleux. La sécurité des spectateurs et des joueurs a été mise en danger. C’est inacceptable », a déclaré l’Ajax dans un communiqué.

De son côté, la Fédération néerlandaise de football (KNVB) sera impitoyable. « Ceux qui font cela ne viennent pas pour le match ou pour le football. Les personnes qui ont allumé des feux d’artifice recevront une amende de 450 euros, et une interdiction de stade allant de 18 à 60 mois », a-t-elle annoncé dès la fin de la rencontre.

