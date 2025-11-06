S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Ajax Amsterdam

John Heitinga n’est plus l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam

CDB
John Heitinga n’est plus l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam

Perdre contre l’OM en C1 expose à ce genre de choses.

Ce jeudi, l’Ajax Amsterdam a annoncé se séparer de son entraîneur, John Heitinga. Le coach néerlandais a une nouvelle fois connu la défaite en Ligue des champions ce mercredi face à Galatasaray (3-0), victime du triplé de Victor Osimhen.

Avec seulement 5 victoires sur les 15 premiers matchs de la saison, les Lanciers pointent à la 4e place d’Eredivisie, à huit points du leader Feyenoord, et ferment la marche en Ligue des champions, avec une très belle 36e place. « Le contrat de l’entraîneur principal devait courir jusqu’au 30 juin 2027, mais il est désormais résilié, a commenté le club néerlandais dans son communiqué. L’Ajax est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Dans l’intervalle, Fred Grim reprendra les fonctions de Heitinga. »

Le retour de la légende ?

Selon le quotidien néérlandais AD, Erik ten Hag est dans les petits papiers de la direction amstellodamoise pour reprendre le poste. Passé au club entre 2017 et 2022, l’ancien (bref) coach du Bayer Leverkusen a connu de grands succès à cette période, dont une belle épopée en C1 en 2018-2019.

Pour mettre fin à trois ans de disette en Eredivisie ?

Erik ten Hag a la cote chez les lanternes rouges

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!