John Heitinga n’est plus l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam

Perdre contre l’OM en C1 expose à ce genre de choses.

Ce jeudi, l’Ajax Amsterdam a annoncé se séparer de son entraîneur, John Heitinga. Le coach néerlandais a une nouvelle fois connu la défaite en Ligue des champions ce mercredi face à Galatasaray (3-0), victime du triplé de Victor Osimhen.

Avec seulement 5 victoires sur les 15 premiers matchs de la saison, les Lanciers pointent à la 4e place d’Eredivisie, à huit points du leader Feyenoord, et ferment la marche en Ligue des champions, avec une très belle 36e place. « Le contrat de l’entraîneur principal devait courir jusqu’au 30 juin 2027, mais il est désormais résilié, a commenté le club néerlandais dans son communiqué. L’Ajax est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Dans l’intervalle, Fred Grim reprendra les fonctions de Heitinga. »

Ajax has suspended John Heitinga with immediate effect. The head coach’s contract was due to run until June 30, 2027, but will now be terminated. The same applies to assistant coach Marcel Keizer. Ajax is looking for a new head coach; in the meantime, Fred Grim will take over… pic.twitter.com/phMVZ7PbYI — AFC Ajax (@AFCAjax) November 6, 2025

Le retour de la légende ?

Selon le quotidien néérlandais AD, Erik ten Hag est dans les petits papiers de la direction amstellodamoise pour reprendre le poste. Passé au club entre 2017 et 2022, l’ancien (bref) coach du Bayer Leverkusen a connu de grands succès à cette période, dont une belle épopée en C1 en 2018-2019.

Pour mettre fin à trois ans de disette en Eredivisie ?

