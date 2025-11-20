Selon son frère, Abdelhak Nouri a « toujours le même humour »

Toujours avec lui.

Ajax-Excelsior, ce samedi à la Johan-Cruyff Arena, ne sera pas un match comme les autres. Le club a décidé de placer la rencontre sous le signe de l’Abdelhak Nouri Foundation, créée en 2022 pour multiplier les espaces « cardio-sécurisés » aux Pays-Bas. Huit ans après le drame survenu lors d’un amical de présaison et le laissant dans un état végétatif, l’histoire d’« Appie » reste au cœur de tout ce que l’Ajax veut défendre. Le but est clair : installer 34 défibrillateurs dans le pays, comme le numéro que Nouri portait quand tout était encore possible.

« Il rit, il montre des émotions »

Et ce sourire existe toujours. C’est son frère Abderrahim qui le raconte. Dans une vidéo diffusée par le club, il donne des nouvelles qu’Amsterdam attendait depuis longtemps : « On peut rassurer les gens : il montre des émotions conscientes, il rit souvent et il est heureux. » Pas de miracle à vendre : « Parfois, il montre aussi des émotions moins agréables, c’est normal. Mais ça va bien avec lui. »

Depuis l’arrêt cardiaque de 2017, Abdelhak vit avec de lourds dommages cérébraux. Pourtant, son frère assure que le jeune homme adoré du centre de formation n’a pas disparu : « Il a toujours le même humour, les mêmes blagues. Quand il rit avec nous dans sa situation… ça me donne directement un sourire. »

La communication se fait avec les sourcils, les gestes, un langage que seuls les proches savent lire. « C’est comme un bébé : les parents comprennent tout à travers le corps. On peut comparer à ça », ajoute Abderrahim.

Samedi, les joueurs porteront le logo de la fondation : Stay strong Appie !

