TF1 croque une part dans le futur gâteau de la Ligue des champions

KM
Rendre à César ce qui lui appartient.

On y voit plus clair dans la diffusion de la Ligue des champions en France pour les années à venir. Après que Canal + a finalement prolongé son contrat avec la C1 (et toutes les Coupes d’Europe) jusqu’en 2031, c’est désormais la chaîne TF1 qui décide de reprendre son dû. Actuellement sur M6 et jusqu’en 2027, la finale de la C1 sera retransmise à nouveau sur TF1 à compter de l’année 2028, relate L’Équipe.

Un peu moins de deux millions d’euros

La première chaîne française et Canal + seront donc les seules à retransmettre la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. TF1 devra payer un peu moins de deux millions d’euros pour ce clou du spectacle de chaque saison européenne, qu’elle n’a plus diffusé depuis 2022 et la 14e Ligue des champions du Real Madrid, remportée au Stade de France.

L’occasion de caler une pub après la petite musique.

L’OM à la recherche du juste milieu

