Le gros coup de Canal+ pour les droits TV de la Ligue des champions

Le back to back.

Après le deuxième tour de l’appel d’offres pour la diffusion des matchs de Coupe d’Europe pour la période 2027-2031, le géant français Canal + a décroché le pactole. Selon L’Équipe, l’actuel diffuseur de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence a conservé l’intégralité de ces matchs.

Malgré la menace de nombreux nouveaux acteurs, comme Netflix ou Paramount +, qui aurait d’ailleurs récupéré les droits en Angleterre, Canal + a tout raflé : les lots A1 et A2, le lot B qui concernait la meilleure affiche du mardi et du mercredi, ainsi que la finale (qui sera aussi diffusée en clair).

L’UEFA veut dépasser les cinq milliards

En plus de la Ligue des champions, la chaîne cryptée converse les deux autres compétitions européennes, ainsi que la Youth League, et tout ce qui entoure ces matchs (magazines, résumés de matchs…). Le tout pour un montant inférieur aux 480 millions d’euros du dernier appel d’offres en 2024.

Alors que la diffusion des trois compétitions rapporte 4,4 milliards d’euros par saison à l’UEFA sur la période 2024-2027, l’instance européenne a pour ambition de dépasser largement les 5 milliards pour la session suivante. Outre-Manche, Paramount + a par exemple conclu un deal bien supérieur à 1 milliard de livres pour la diffusion de la Ligue des champions.

